Así es el hotel donde se han alojado Nuria Roca y Juan del Val en su escapada a Nueva York

Demostrando que están igual de enamorados que el primer día, Juan del Val y Nuria Roca nos han puesto los dientes largos con su espectacular viaje a Nueva York esta Semana Santa. Una escapada de la que han hecho partícipes a todos sus seguidores en redes sociales compartiendo con ellos imágenes de todos los sitios que han visitado y, también, del impresionante hotel en el que se han alojado. No ha sido ni más ni menos que el hotel NH Collection New York Madison Avenue, considerado el 'hotel más instagrameable' de Norteamérica por Luxury Travel Advisor en el año 2022. Allí se han alojado durante esta última escapada por la ciudad de los rascacielos. Gozando de una ubicación ideal, este hotel se encuentra en un edificio centenario, en Madison Avenue con 38th Street, a poca distancia caminando de algunos de los principales lugares de interés, como el Empire State Building y Grand Central Station, a tan solo una calle de la famosa Quinta Avenida, la principal arteria comercial de la ciudad, y a un paseo de Times Square y Central Park. Además, también está cerca del barrio de Nomad, uno de los más deseados por los neoyorquinos por su atractivo arquitectónico, tiendas de moda y restaurantes... muchos de ellos son los que han visitado la pareja en este viaje. ¿De qué han disfrutado Nuria y Juan durante su estancia en el hotel? De un diseño vanguardista, con referencias a la edad de oro de la publicidad y una decoración cuidada y sofisticada, de mediados de siglo, con aires vanguardistas que viste sus diferentes estancias. El hotel NH Collection New York Madison Avenue dispone de 288 habitaciones, entre las que se incluyen suites con terraza, habitaciones con unas maravillosas vistas al Empire State Building y el horizonte urbano de Manhattan. Una estancia que ha sido de lo más placentera para ambos, ya que la propia Nuria ha compartido en sus redes sociales alguna imagen en la que podemos ver cómo ha disfrutado de cada uno de los rincones de este hotel. "Una habitación con vistas... Por cierto! Todo un descubrimiento el @nhcollectionmadisonavenue... qué maravilla!" escribía la periodista en un post. Allí, en esa impresionante terraza con esas vistas, Nuria ha aprovechado para mostrar a todos sus seguidores algunos de los looks que ha lucido estos días.