José María Almoguera regresa al domicilio conyugal para seguir recogiendo sus pertenencias

Se cumple una semana desde que salió a la luz la separación del hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, y Paola Olmedo, y por el momento los dos guardan silencio absoluto sobre los motivos de su ruptura; quién tomó la decisión o si existen terceras personas como se ha rumoreado, aunque la teoría que más fuerza tiene es que fue ella la que dijo 'hasta aquí' después de una discusión que habría tenido lugar hace un mes. Y, según diferentes medios de comunicación, el nieto de María Teresa Campos está muy enamorado y no pierde la esperanza de reconciliarse con su todavía mujer. Sin embargo, otras fuentes apuntan a que José María podría dar una exclusiva este miércoles hablando con pelos y señales de su separación y, aunque Paola permanece en un discreto segundo plano, se especula con que tendría ganas de dar su versión y revelar la verdad de su relación con la familia Campos. Mientras tanto, el hijo de Carmen Borrego continúa con su día a día y, demostrando que tiene un trato cordial con la paraguaya a pesar de lo reciente de su ruptura, ha vuelto al domicilio conyugal para recoger unas pertenencias y pasear a su mascota. Muy serio, José María ha dejado en el aire qué le ha parecido la reacción de su madre al enterarse en directo de su separación al abandonar 'Supervivientes' y no ha querido confirmar ni negar si es cierto que va a dar una exclusiva a una conocida revista hablando de su matrimonio. Tras dar un breve paseo a su perro por los alrededores del piso en el que se han quedado Paola y su hijo Marc, de 9 meses, el sobrino de Terelu ha abandonado el lugar en su moto con una bolsa con unas zapatillas de deporte en una bolsa de plástico que no llevaba a su llegada, y que son la prueba de que por el momento no hay vuelta atrás en su separación.