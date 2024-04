El Sestao River niega que hubiese cánticos racistas en el partido ante el Rayo Majadahonda

El Sestao River ha negado que durante el partido ante el Rayo Majadahonda, suspendido después de que los jugadores visitantes abandonasen el campo de Las Llanas tras asegurar el portero Cheikh Sarr que había recibido insultos por parte de la grada, hubiese "cánticos racistas", y ha pedido que se respete la "presunción de inocencia" y que no se levanten "acusaciones veladas que aún no han sido probadas por la justicia". "En ningún momento, durante la celebración del encuentro de fútbol, se produjeron cánticos racistas hacia ninguno de los protagonistas: la prueba es que en las actas del partido, tanto la arbitral como la de la Ertzaintza, no se refleja nada al respecto, ni tampoco a través de las imágenes de televisión", señaló en el comunicado. Según explicó el guardameta senegalés del Rayo Majadahonda, a partir del minuto 50 del partido del sábado un aficionado presente en la grada empezó a dirigirle frases como 'puto negro' o 'corre, negro de mierda', a las que él reaccionó encarándose. El colegiado le mostró la cartulina roja y todos sus compañeros de equipo abandonaron el campo a modo de protesta. El club vasco mostró su "firme contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia", y señaló que está "colaborando activamente" con las autoridades, tras aplicar "el protocolo que establece la Ley del Deporte para estos casos". "Somos los primeros interesados en que se esclarezcan los hechos acontecidos y se castigue a los culpables, si queda fehacientemente demostrado", apuntó. "Al Sestao River Club no le temblará el pulso en tomar las decisiones que sean necesarias, que contribuyan a la convivencia y respeto con todas las personas, pero hasta ese momento reclamamos la presunción de inocencia, y pedimos cordura para que no se levanten acusaciones veladas que aún no han sido probadas por la justicia", subrayó. Por último, explicó que desde hace años aporta "recursos y material deportivo que han servido a la creación de equipos de fútbol en Senegal".