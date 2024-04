El RB Leipzig no esconde que jugadores que "marcan la diferencia" como Dani Olmo "están muy solicitados"

El RB Leipzig alemán confía en que jugadores importantes como el centrocampista español Dani Olmo y el joven delantero Xavi Simons continúen la próxima temporada, aunque no esconde que el catalán, que tiene contrato hasta 2027, es uno de esos futbolistas que "están muy solicitados". "No es que Dani lleve aquí seis meses y esté de paso, sino que juega con nosotros desde hace cuatro años. Por otra parte, está claro que los jugadores que marcan la diferencia, como Dani, están muy solicitados en todas partes", explicó el director deportivo del RB Leipzig, Rouven Schröder, en declaraciones publicadas este martes por la revista 'Kicker'. El directivo también desea que Simons, de 20 años, pueda seguir a su vez la próxima temporada, pese a que el club no cuenta con una opción de compra respecto a la cesión hecha por el Paris Saint-Germain francés que termina a finales de este curso. "En términos generales, se siente como en casa con nosotros. Y cuando llegue el momento, después de la temporada, intensificaremos nuestra lucha por él. Algunas cosas dependerán de en qué competición (europea) juguemos al final", apuntó. El RB Leipzig es actualmente quinto en la Bundesliga y tendría plaza en la Liga Europa, aunque está a tres puntos del Borussia Dortmund, que cierra los puestos de acceso a la Liga de Campeones. Por otro lado, Schröder confirmó que han hecho al lateral Benjamin Henrichs "una oferta muy atractiva". "Sabe que queremos continuar con él", indicó, asegurando que "ambas partes" han acordado "no llegar a un último año" en caso de no producirse la renovación, por lo que el jugador, de 27 años, saldría en el mercado estival europeo.