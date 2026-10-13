La Bolsa de México gana 0,33 %, contrario a mercados de EE.UU. y sube 66.965,15 unidades

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Ciudad de México, 13 oct (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este martes un avance del 0,33 %, con el cual ligó cuatro sesiones a la alza y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, subió a las 66.965,15 unidades, en una jornada con resultados negativos en Estados Unidos y en la mayoría de los mercados en el mundo.

“El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global debido a un nerviosismo sobre la publicación de mañana de la inflación al consumidor de Estados Unidos del mes de septiembre”, explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

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Agregó que en Estados Unidos los tres principales índices (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500), retrocedieron.

En México, expuso la especialista, el IPC de la BMV, contrario a los mercados de EE.UU. “cerró la sesión con una ganancia de 0,33 % para encadenar cuatro sesiones al alza y cerrar en su mayor nivel desde el pasado 30 de julio” cuando se apuntó 67.290,40 unidades.

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Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las ganancias de las emisoras: Quálitas (+6,1 %), La Comer (+3,06 %), Gentera (+2,37 %), Banregio (+2,33 %), Cemex (+2,27 %) y Alsea (+2,23 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con la ganancia de este martes, el índice mexicano registra una ganancia del 4,28 % en lo que va de octubre y del 4,13 % en lo que va del año.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,65 % frente al dólar al pasar de 18,38 a 18,26 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 206,6 millones de títulos por un importe de 17.453 millones de pesos (unos 949,5 millones de dólares).

De las 771 firmas que cotizaron en la jornada, 455 terminaron con sus precios al alza, 297 tuvieron pérdidas y 19 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la aseguradora automotriz Qualitas (Q), con el 6,1 %; de la cadena de centros deportivos Sports World (SPORT S), con el 3,63 %, y de la firma Fomento Económico Mexicano (FEMSA UB), con el 3,61 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de reciclaje Convertidora Industrial (CONVER A), con el -4,91 %; de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -4,3 %, y de la cadena de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool (LIVEPOL 1), con el -3,6 %. EFE