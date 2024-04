Cheikh Sarr pide "perdón al mundo del fútbol" pero dice que se siente la víctima

Majadahonda (Madrid), 2 abr (EFE).- El senegalés Cheikh Sarr, portero del Rayo Majadahonda, de la Primera RFEF dijo este martes que pide "perdón al mundo del fútbol", pero no a la persona que le gritó insultos racistas y que aunque "le jode muchísimo" hacerlo, hay que "ser respetuosos".

"Pedir disculpas al mundo del fútbol por cómo he actuado y, si me vuelve a pasar, no voy a reaccionar tal cual y voy a saber cómo comportarme", declaró el portero que no obstante remarcó, este martes en la sala de prensa de su equipo, que le "jode muchísimo" pedir perdón por ser la víctima.

"Esto me jode muchísimo y lo hago porque hay que ser respetuoso y es lo más correcto. Aunque seas la victima, hay que pedir perdón al mundo del fútbol. No lo hago por este chico (quien le insultó), sino por la imagen del fútbol", indicó el guardameta senegalés.

El pasado sábado, Cheikh Sarr fue expulsado por encararse con aficionados del Sestao situados detrás de su portería que proferían insultos racistas contra él. Su equipo, el Rayo Majadahonda, decidió por este motivo abandonar el terreno de juego enel minuto 84 y fue suspendido el partido disputado en Las Llanas. EFE

