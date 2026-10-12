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Imputan a Evo Morales por el asalto policial al Hotel Las Américas

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La Fiscalía General del Estado de Bolivia ha abierto un proceso penal formal contra el expresidente Evo Morales y su vicepresiente, Álvaro García Linera, por el conocido como Caso Terrorismo, el asalto policial de 2019 al Hotel Las Américas de Santa Cruz que se saldó con tres muertes.

La imputación se basa en una denuncia presentada por el partido conservador Alianza Libre y supone la apertura de un juicio de responsabilidades que será supervisado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en calidad de juez de garantías, informa la emisora boliviana Erbol. En concreto se les imputan los delitos de asesinato, vejaciones y torturas, privación de libertad.

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El 16 de abril de 2009 los agentes de la Policía boliviana entraron en el Hotel Las Américas, donde mataron a tres personas y detuvieron a otras dos acusadas de formar una célula terrorista.

Morales estaba entonces de viaje en Venezuela y reconoció haber ordenado la acción. García Linera era el presidente en ejercicio.

La familia de uno de los fallecidos, el irlandés Michael Dwyer, y los supervivientes acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó que fueron víctima de vulneraciones, lo cual conlleva resarcimiento.

El Gobierno de Morales argumentó que era una acción policial contra el terrorismo. Sin embargo, el caso fue objeto de dudas y denuncias de extorsión, aunque terminó cerrándose durante el Gobierno de Jeanine Áñez.

De encontrar indicios punibles, la Fiscalía debe remitir un requerimiento al Parlamento boliviano para que apruebe el juicio de responsabilidades por mayoría de dos tercios.

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