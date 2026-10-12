Economía

Morosidad: la mitad de los deudores refinanciados sigue en mora y los jóvenes alcanzan el 63% de incumplimiento

En diálogo con Infobae a la Tarde, el director del Centro de Estudios para la Ciudad, Mariano Almeyda, presentó los últimos datos sobre refinanciaciones y mora juvenil y analizó las dificultades de los hogares para afrontar sus deudas

Mariano Almeyda vinculó la morosidad con la insuficiencia de los ingresos para cubrir los gastos cotidianos
Guardar

La mitad de las personas que refinanciaron sus deudas continúa en la misma categoría de morosidad, mientras que entre los jóvenes de hasta 25 años el incumplimiento llega al 63% en el financiamiento de cadenas comerciales. Los datos corresponden a la última actualización del Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA).

En diálogo con Infobae a la Tarde, Mariano Almeyda, director del Centro de Estudios para la Ciudad, vinculó el deterioro de la situación financiera con la insuficiencia de los ingresos para afrontar los gastos cotidianos y cumplir con las obligaciones crediticias.

PUBLICIDAD

Refinanciaciones: la mitad no logra salir de la mora

El relevamiento incorporó una herramienta para seguir la evolución de quienes renegociaron sus obligaciones entre abril y agosto de 2026. Según los resultados presentados por Almeyda, el 50,6% permaneció en la misma categoría de morosidad, mientras que el 30,5% consiguió mejorar su situación.

El mapa también analiza el mercado secundario, donde fideicomisos y otras entidades adquieren carteras de créditos impagos para gestionar su cobro, por vías extrajudiciales o judiciales.

Una mujer con las manos en la cara frente a una laptop y varias facturas con sellos de pago vencido sobre una mesa de cocina.
El incumplimiento de pago alcanzó el 63% entre los jóvenes de hasta 25 años en los créditos de cadenas comerciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Almeyda, el principal obstáculo no está en la posibilidad de renegociar una obligación, sino en la capacidad de pagarla con los ingresos disponibles. “El problema no tiene tanto que ver con esa necesidad de las personas de poder refinanciar la mora, sino que el problema radica en los ingresos”, afirmó.

PUBLICIDAD

La dificultad persiste cuando una cuota renegociada debe afrontarse con los mismos recursos que antes no alcanzaban para cubrir la deuda original. “Vos podés refinanciar reiteradamente o podés refinanciar una sola vez, pero siempre vas a estar condicionado a que no podés generar más ingresos para poder cancelar eso que estás refinanciando”, sostuvo.

El especialista también cuestionó las condiciones financieras que pueden multiplicar el capital adeudado y volverlo difícil de afrontar. Esa problemática forma parte de la discusión legislativa sobre las alternativas para regularizar los compromisos pendientes.

Los jóvenes recurren al crédito para cubrir gastos básicos

La situación de los menores de 26 años aparece entre los principales focos de preocupación del relevamiento. En la provincia de Buenos Aires, la mora de ese grupo llegó al 40% en algunas mediciones, mientras que el indicador alcanzó el 63% en las deudas con cadenas comerciales.

(Infobae en Vivo)
El 50,6% de los deudores que refinanciaron sus compromisos permaneció en la misma categoría de morosidad (Infobae en Vivo)

Almeyda relacionó esos niveles con las dificultades para acceder al empleo formal y conseguir ingresos suficientes. También destacó el papel de los neobancos y las fintechs en el acceso al financiamiento de los sectores más jóvenes. “Ahora es en base a necesidades básicas. La gente accede al crédito para poder comer”, afirmó.

El uso de préstamos para cubrir gastos cotidianos puede derivar en una acumulación de obligaciones cuando el dinero disponible no alcanza para cancelar los vencimientos. “Adquiero un crédito para pagar otro crédito y todo siempre dentro de este sistema de lo que es el acceso a través del celular o del dispositivo móvil”, describió.

El Mapa de la Deuda permite segmentar los registros por edad, género, entidad financiera y territorio. En la ciudad de Buenos Aires, la visualización presentada durante la entrevista mostró una situación más comprometida en barrios del sur, como Villa Lugano, Nueva Pompeya y La Boca, que en zonas como Palermo y Barrio Norte.

A nivel nacional, la tasa de mora se ubicó cerca del 19%. La Pampa registró un 13%, mientras que Santa Cruz llegó al 26% y La Rioja y San Luis rondaron el 25%. Almeyda atribuyó parte de las diferencias entre provincias a sus estructuras productivas y a las alternativas de financiamiento disponibles.

Qué proyectos debatirá Diputados sobre el endeudamiento

La Cámara de Diputados tiene previsto retomar el jueves 15 de octubre el tratamiento de iniciativas relacionadas con la morosidad. La oposición necesita reunir 129 legisladores para habilitar la sesión, que también contempla otros asuntos en la agenda parlamentaria.

Una mujer sentada frente a una mesa con un teléfono inteligente, facturas, un portapapeles, papeles arrugados y una taza blanca.
El Centro de Estudios para la Ciudad solicitó la intervención estatal ante la existencia de seis millones de personas endeudadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de endeudamiento, los proyectos proponen respuestas diferentes. Una iniciativa impulsada por La Libertad Avanza, el PRO y parte de la Unión Cívica Radical prioriza la prevención y la información para quienes solicitan créditos, con mecanismos como la doble validación en determinadas operaciones mediante billeteras virtuales.

Otra propuesta, promovida por el peronismo, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, plantea límites a las tasas de interés, planes de refinanciación y una emergencia en materia de morosidad por 180 días.

Almeyda rechazó que la respuesta consista en recomendar a los deudores que dejen de pagar. “Empieza a circular la información de ‘no pagués’. Y en realidad la solución nosotros no vemos como que sea no pagar”, señaló.

En cambio, planteó la necesidad de establecer condiciones que permitan cumplir con las obligaciones sin que los costos financieros se vuelvan desproporcionados. Como ejemplo, advirtió sobre casos en los que una deuda original de $500.000 puede terminar en un monto de $8 millones.

El Centro de Estudios para la Ciudad participó en julio en las comisiones legislativas que analizaron los proyectos sobre refinanciación. En esa oportunidad, los economistas Delfina Ross y Lisandro Mondino presentaron información sobre el endeudamiento, antes de la actualización de agosto.

Para Almeyda, la magnitud del fenómeno justifica una respuesta estatal. “No es un problema entre particulares cuando tenés seis millones de personas endeudadas, y es el Estado el que tiene justamente que mejorar las condiciones de esta situación”, afirmó.

El Mapa de la Deuda se actualiza cada 60 días, de acuerdo con la publicación de datos del Banco Central. La información de agosto vuelve a poner en discusión las herramientas disponibles para afrontar la morosidad y las condiciones necesarias para que los hogares puedan regularizar sus obligaciones.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Mariano AlmeydaMapa de la Deudamorosidaddeudas familiaresCentral de Deudoresjóvenes endeudadosInfobae a la TardeInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Caputo llega este martes a Bangkok para avanzar en la revisión del programa con el FMI: los USD 869 millones en juego

El ministro de Economía se reunirá con Kristalina Georgieva durante las asambleas anuales del Fondo y el Banco Mundial, mientras el Gobierno busca una dispensa por la meta fiscal y la aprobación de un giro pendiente

Caputo llega este martes a Bangkok para avanzar en la revisión del programa con el FMI: los USD 869 millones en juego

La dura queja de Marcos Galperin contra la norma del BCRA que obliga a informar el costo financiero de los préstamos de su app

El fundador de Mercado Libre cuestionó el método de cálculo del Costo Financiero Total Efectivo Anual, que la regulación exige mostrar. Qué establece la norma, cómo define el BCRA al CFT y qué recomienda a quienes piden un préstamo.

La dura queja de Marcos Galperin contra la norma del BCRA que obliga a informar el costo financiero de los préstamos de su app

Cuál es el verdadero peso de los autos extranjeros en el mercado argentino tras la apertura de las importaciones

Hubo un cambio en el mapa automotriz desde inicios de 2024 pero no tan grande como parece a simple vista. Hay un peso específico de la industria local que cayó un 10%, pero más por el cupo que por la apertura en sí misma

Cuál es el verdadero peso de los autos extranjeros en el mercado argentino tras la apertura de las importaciones

Alberto Fernández aseguró que “si hacía lo que pedía Cristina con el FMI, la Argentina hubiera estallado en mil pedazos”

El ex presidente defendió su postura en relación al organismo durante su gestión y cuestionó los planteos de los sectores cercanos a la ex vicepresidenta

Alberto Fernández aseguró que “si hacía lo que pedía Cristina con el FMI, la Argentina hubiera estallado en mil pedazos”

El oro del BCRA: el abogado Gregorio Dalbón pidió la detención de Luis Caputo y Santiago Bausili por administración fraudulenta

La presentación del letrado también alcanza a Juan Curutchet, director del Banco Central y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias

El oro del BCRA: el abogado Gregorio Dalbón pidió la detención de Luis Caputo y Santiago Bausili por administración fraudulenta

DEPORTES

La revelación de Maxi López sobre la actitud de Messi en Barcelona después de ganarles el Balón de Oro a Xavi e Iniesta

La revelación de Maxi López sobre la actitud de Messi en Barcelona después de ganarles el Balón de Oro a Xavi e Iniesta

El incómodo momento que vivió Kimi Antonelli en el GP de Singapur de F1: así lo “salvó” Max Verstappen

Los videos de Lando Norris y Oliver Bearman en una disco en Singapur que desataron la polémica: la burla a otro piloto de la F1

La terminante sentencia de Santiago Sosa sobre la ausencia de Paredes en el choque entre Vasco Da Gama y Boca por la Sudamericana

La dura mirada de Diego Latorre sobre el campeonato argentino y la contundente definición que ofreció sobre Lionel Messi

TELESHOW

Cande Tinelli mostró su nuevo cambio de look y bromeó con el resultado: “Dos mechas”

Cande Tinelli mostró su nuevo cambio de look y bromeó con el resultado: “Dos mechas”

El emotivo posteo de Cris Morena, luego de la confesión de su nieto Valentín sobre las agresiones que sufrió de su padre

Gustavo Yankelevich habló por primera vez de la violencia que sufrieron sus nietos: “Franco me dijo que su papá lo desmayó a golpes”

Débora Nishimoto contó por qué decidió reivindicar su nombre “Kaori” de sus raíces japonesas

El blooper de Ximena Capristo que la descolocó al aire de Pasapalabra

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades panameñas evalúan daños en más de 2,000 infraestructuras tras el terremoto de magnitud 7.5

Autoridades panameñas evalúan daños en más de 2,000 infraestructuras tras el terremoto de magnitud 7.5

Centro de Estudios Urbano advierte el AeroMetro no resolverá la crisis de movilidad en la Ciudad de Guatemala

Honduras mantiene maquinaria en 66 zonas para atender emergencias por lluvias

Tres días sin carretera, más de 200 réplicas y un 'milagro': así sobrevive Cañas al peor terremoto de Panamá en décadas

El terremoto de Panamá liberó energía acumulada durante un siglo y el sistema de fallas tardará décadas en recuperarse, advierte geólogo