Comienzan en Portugal las obras de la línea de alta velocidad entre Lisboa y Oporto

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Lisboa, 12 oct (EFE).- La construcción de la línea de alta velocidad en Portugal para el trayecto Oporto-Lisboa comenzó este lunes con las obras de la concesión del tramo entre Oporto y Oiã, de unos 71 kilómetros de extensión.

El objetivo de este proyecto es lograr unir las ciudades de Lisboa y Oporto en una hora y 15 minutos para el año 2032, una de las mayores obras públicas en lo que va de siglo en el país.

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Infraestructuras de Portugal -la empresa pública responsable de la gestión, concesión, construcción y conservación de la red ferroviaria y de carreteras- precisó hoy en un comunicado que el tramo entre Oporto y la estación Oiã (en Aveiro) constará de una vía doble electrificada que estará preparada para soportar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora.

Integrará también ocho kilómetros de túneles y 19 kilómetros de puentes y viaductos. Además, será articulada con la red de transportes existentes, con conexiones con la Línea del Norte, que ligará con Aveiro y Coimbra, y la Línea del Oeste, que ligará a Leiria.

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El contrato de concesión celebrado en julio de 2025 entre Infraestructuras de Portugal y Avan Norte -Gestão da Ferrovia de Alta Velocidade, empresa constituida por el consorcio LusoLAV- tiene una duración de 30 años, siendo el primer lustro para el desarrollo, construcción y certificación de la infraestructura.

Según los datos del Ejecutivo de Portugal, el costo de la concesión rondará los 2.000 millones de euros, con 875 millones de euros de financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y 480 millones de euros del Mecanismo Conectar Europa. EFE

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