Amelia Bono revela cómo es su relación con Manuel Martos tras pasar su primera Semana Santa separados

A finales de febrero se confirmaba la triste noticia. Después de haber superado un bache en su relación hace dos años, y tras 15 años de matrimonio convertidos en una de las parejas más sólidas del panorama nacional, Amelia Bono y Manuel Martos rompían definitivamente. Una separación amistosa de mutuo acuerdo en la que no ha habido terceras personas y en la que por el momento parece que no hay reconciliación posible. Esta es la primera Semana Santa que han pasado separados, y la influencer no ha dudado en poner tierra de por medio para desconectar y recargar pilas a miles de kilómetros de nuestro país con sus cuatro hijos: Jorge (14), Manuel (13), Gonzalo (10) y Jaime (7). El destino elegido, una pequeña isla de la provincia de Samaná en República Dominicana, donde se han alojado en un exclusivo y espectacular resort que Amelia ha mostrado al detalle a sus seguidores. "Esto es el paraíso" ha confesado en una de sus publicaciones presumiendo de tipazo al borde de la piscina privada. De regreso en la capital para retomar sus compromisos profesionales, la hija de José Bono y Ana Rodríguez ha revelado ante las cámaras de Europa Press cómo se lo ha pasado y cómo es su relación con Manuel tras su separación, después de pasar sus primeras vacaciones separados: "Estoy muy bien, fenomenal y muy contenta, y mis niños muy bien, todo fenomenal" ha asegurado con una sonrisa y un bonito bronceado a su llegada al aeropuerto de Barajas. "Con Manuel todo muy bien" ha confesado, confirmando que sin embargo en esta ocasión han preferido pasar la Semana Santa separados. "He ido con mi hermana, con mi cuñada... voy con mucha gente, un grupo estupendo y lo hemos pasado fenomenal. Muchas gracias" ha zanjado, evitando entrar en detalles sobre cómo ha llevado sus primeras vacaciones tras su ruptura definitiva con Manuel.