La oposición turca reivindica una victoria "histórica" en las elecciones municipales

El principal partido de la oposición turca, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), ha reivindicado una victoria "histórica" tras imponerse al Partido Justicia y Desarrollo (AKP) del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en las principales ciudades del país, según los resultados oficiales aún parciales de las elecciones locales celebradas este domingo. Con un 81,91 por ciento de las urnas ya procesadas el CHP habría logrado un 37,13 por ciento de apoyo en los resultados globales de los comicios, frente al 36,02 por ciento del AKP, y se impondría claramente en las principales ciudades del país como Estambul, Ankara o Esmirna. El líder del CHP, Ozgur Ozel, ha reivindicado un cambio político en Turquía. "Los resultados de las elecciones de hoy demuestran que los votantes han decidido instalar una nueva política en Turquía. Hoy los votantes han decidido cambiar la imagen de Turquía de los últimos 22 años y abrir la puerta a un nuevo clima político", ha destacado. Ozel ha proclamado la victoria de su formación en Adana, Ankara, Antalya, Aydin, Eskisehir, Mersin, Mugla, Tekirdag, Esmirna y Estambul. "También hemos ganado en Balikesir, Bursa, Manisa y Denizli", ha subrayado. En Estambul, con un 77,44 por ciento de las urnas ya procesadas, el candidato del CHP, Ekrem Imamoglu, revalidaría el cargo de alcalde con un 50,48 por ciento de apoyo frente al 40,79 por ciento que logra el candidato del AKP, Murat Kurum. En Ankara, la capital, Mansur Yavas (CHP) obtiene un 59 por ciento de votos, claramente por delante de Turgut Altinok (AKP, 33,08 por ciento) una vez escrutadas el 54,83 por ciento de las urnas. Y en Esmirna, tercera ciudad del país, es Cemil Tugay (CHP) quien logra más votos, un 48,32 por ciento, muy por delante de Hamza Dag, del AKP, que se queda en un 37,02 por ciento de respaldo, según el 73,13 por ciento del escrutinio. DOMINIO DEL DEM EN LAS REGIONES KURDAS En Diyarbakir, capital histórica del Kurdistán turco, la candidata del Partido por la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (DEM), Ayse Serra Bucak Küçük, ha sido la candidata más votada con un 64,47 por ciento. La segunda opción ha sido Mehmet Halis (AKP, 16,73 por ciento), según el 75 por ciento del escrutinio. El DEM sería además el partido más votado en al menos diez provincias kurdas del sureste de Turquía como Mardin, Batman, Siirt, Hakkari, Van e Igdir. El partido gobernaría además en municipios como Tunceli, hasta ahora controlado por el Partido Comunista de Turquía (TKP), Agri o Mus, ambas gobernadas hasta ahora por el AKP. Pierde en cambio Kars, donde gobernará el ultraderechista Partido del Movimiento Nacionalista (MHP). El DEM se consolida como heredero del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), cuyos ayuntamientos fueron intervenidos por el supuesto apoyo de la formación a la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). "No solo vamos a recuperar lo que nos quitaron los interventores, sino también lo que nos quitaron con engaños", ha declarado el portavoz del DEM Said Aysegul Dogan, citado por la televisión Rudaw. El partido prokurdo ha denunciado que más de 46.000 votantes han sido trasladados desde otras provincias para intentar influir en el resultado de las elecciones en las ciudades kurdas, muchos de ellos policías y militares. Citan en particular el ejemplo de Sirnak, donde hay 6.000 militares.