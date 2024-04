Griezmann, Giménez y Azpilicueta entran en la convocatoria del Atlético para enfrentarse al Villarreal

El delantero Antoine Griezmann y los defensas José María Giménez y César Azpilicueta son las principales novedades en la convocatoria elaborada por Diego Pablo Simeone para el encuentro de este lunes entre el Villarreal y el Atlético de Madrid (21.00 horas), que cierra la jornada 30 de LaLiga EA Sports 2023-2024. Según informó la entidad rojiblanca este lunes, el Atlético viaja a Castellón con 20 futbolistas, entre los que no estarán los sancionados Rodrigo de Paul y Nahuel Molina, ni los lesionados Mario Hermoso ni Thomas Lemar, que ya está en el tramo final de recuperación. Simeone sí podrá contar con un César Azpilicueta que ha superado un sobrecarga en los últimos días, después de no contar con minutos en el último encuentro antes del parón ante el FC Barcelona. Tampoco se perderá el duelo ante el Villarreal el uruguayo José María Giménez, que no juega desde el 20 de febrero, en la ida de los octavos de final de Champions frente al Inter de Milán. La mejor noticia para el técnico argentino es la inclusión de Griezmann, que ya parece haber olvidado su lesión de tobillo, la cual le obligó a abandonar la concentración con Francia en este reciente parón internacional. Así, la lista la integran los porteros Jan Oblak, Horatiu Moldovan y Antonio Gomis; los defensas Giménez, Azpilicueta, Gabriel Paulista, Stefan Savic y Reinildo Mandava; los centrocampistas Koke Resurrección, Saúl Ñíguez, Samuel Lino, Marcos Llorente, Rodrigo Riquelme, Arthur Vermeeren, Axel Witsel y Pablo Barrios; y los delanteros Griezmann, Memphis Depay, Ángel Correa y Álvaro Morata.