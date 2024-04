El PSOE no descarta llamar a Feijóo y Ayuso a la comisión de investigación de las mascarillas en el Congreso

El PSOE abre la puerta a llamar al presidente nacional del PP y expresidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, en el Congreso de los Diputados. En una comparecencia desde la sede nacional del partido en la calle Ferraz, la portavoz del PSOE, Esther Peña ha señalado que esa comisión, auspiciada por los socialistas en la Cámara Baja, tiene el objetivo de aclarar lo que pasó. Aunque no ha querido mencionar nombres concretos, ya que la comisión se constituye este martes, ha afirmado que es "evidente" que "en la Comunidad de Madrid, igual que en Galicia, los responsables políticos y técnicos, lo más lógico es que vengan a explicar qué sucedió". Al ser interrogada de nuevo sobre si de este modo estaba abriendo la puerta a que también acuda a declarar Núñez Feijóo, que era presidente de Galicia durante la pandemia, ha señalado que no se cierran a que "ningún responsable, ni técnico ni político, comparezca". Además dice que mencionó Galicia y Madrid porque es donde se han conocido "los casos más escandalosos en la gestión y contratación de mascarillas", pero también podría hablar de Castilla y León --también gobernada por el PP-- "o de cualquier otra comunidad. En este sentido ha subrayado que esta comisión de investigación compete a todas las comunidades autónomas y todas las administraciones "desde lo local a lo nacional". A este respecto, fuentes socialistas critican que, por el contrario, en la comisión que promueve el PP en el Senado no se investigará lo que sucedió en las comunidades autónomas. 400 MILLONES DE EUROS A QUIRÓN Respecto a Díaz Ayuso, Esther Peña señala que tiene que dar explicaciones por el caso que afecta a su pareja porque hasta el momento lo que ha hecho es "mentir y huir a Latinoamérica" y en caso de que no lo haga debería presentar su dimisión o Feijóo tendría que exigírsela. "Parece que hay una cosa relativamente clara, la señora Ayuso se gastaba el dinero de todos los madrileños privatizando la sanidad con determinadas empresas y casualmente su pareja se forraba contratando con estas empresas", ha indicado la portavoz socialista. "Por tanto, esto que parece que es un planteamiento claro y meridiano que puede entender cualquiera, es el momento de que la señora Ayuso lo explique. Lo explique y no se parapete, ni con mentiras ni con huidas". De este modo, Peña ha lanzado varias preguntas a Ayuso, que a su juicio debe responder. En primer lugar, si estaba sentada en los consejos de Gobierno que aprobaron pagos "por 400 millones de euros al Grupo Quirón" al que asesoraba su pareja. "¿Sabía la señora Ayuso que el Grupo Quirón era el mejor cliente casualmente de su pareja? ¿Puede asegurarnos la señora Ayuso que no reside en una vivienda pagada con parte del dinero de los delitos fiscales reconocidos por su pareja?", ha indicado a continuación. Finalmente ha preguntado si Ayuso disfruta actualmente de "otros lujos" cuyo origen está en "esos delitos fiscales y también pide que explique por qué "mintió" al decir que Hacienda le debía a su novio 600.000 euros. "¿Sabe la señora Ayuso que su pareja facturó cuatro veces más con Quirón Salud desde que iniciaron su relación?", ha rematado. EXPLICACIONES POR EL CASO DE SU HERMANO En este sentido, fuentes del PSOE, concretan que si finalmente Ayuso acudiese a la comisión de investigación en el Congreso, fundamentalmente tendría que dar explicaciones sobre el caso de su hermano, que fue denunciado por la adjudicación de contratos de mascarillas y su causa fue archivada. Consideran por tanto que el caso que afecta a su pareja tiene "vida propia" y deslizan que seguirán presionando a Ayuso y al PP con este asunto en los próximos días y semanas.