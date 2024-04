Al menos cinco muertos en un bombardeo israelí contra el Consulado iraní en Damasco

Entre cinco y siete personas han muerto en un bombardeo sobre el Consulado iraní en la capital siria, Damasco, atribuido a Israel por las autoridades, según ha confirmado la agencia de noticias oficial iraní Tasnim. Entre los fallecidos está el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní para Líbano y Siria, Muhamad Reza Zahedi, alias 'Hasán Mahdoi'. Tasnim, altavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, ha publicado citando fuentes propias que "entre cinco y siete personas han recibido martirio en este ataque", que ha destruido totalmente el edificio. Las autoridades sirias también han confirmado víctimas mortales. "Condenamos con toda contundencia esta atroz agresión terrorista contra la sede del Consulado iraní en Damasco que ha causado la muerte de varios inocentes", ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Faisal al Mikdad, según recoge la agencia de noticias oficial siria, SANA. Al Mikdad se ha puesto ya en contacto con su homólogo iraní, Hossein Amirabdolahian, a quien ha trasladado su solidaridad ante la "agresión fascista israelí" que "pone de manifiesto el estado de histeria" de la "entidad sionista" y el "fracaso de su guerra contra el pueblo palestino en Gaza", informa la televisión pública siria Al Ejbariya. Además, ha subrayado que "la entidad ocupante israelí no podrá afectar a las relaciones entre Irán y Siria". "La entidad sionista racista es un símbolo del terrorismo en el mundo", ha remachado. Zahedi era el responsable para Siria y Líbano de la Fuerza Quds, la sección para el extranjero de la Guardia Revolucionaria iraní, que es el cuerpo militar e ideológico de élite de las Fuerzas Armadas iraníes. Nació en 1960 en Isfahán y se incorporó a la Guardia Revolucionaria en 1980. Participó en la guerra contra Irak y entre 2005 y 2008 estuvo al mando de las fuerzas terrestres de la Guardia Revolucionaria. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una organización con sede en Londres pero con informantes dentro del país árabe, fue el primero en informar de fallecidos, seis en concreto, entre los que estarían Zahedi y cinco miembros más de la Guardia Revolucionaria iraní. SANA ha confirmado por su parte un ataque contra el Consulado iraní en el barrio damasceno de Mezé. Además destaca que el ataque provocó la activación de las defensas antiaéreas y que provenía de los Altos del Golán, la región occidental de Siria ocupada militarmente por Israel. La televisión pública iraní en árabe Al Alam ha informado por su parte que "la zona atacada estaba atestada de civiles" y destaca citando fuentes que el embajador iraní, Hosein Akbari, y su familia están ilesos. El edificio destruido era utilizado como residencia oficial del jefe de la delegación diplomática iraní. Akbari ha declarado a Al Ejbariya que este ataque "pone en evidencia a la entidad sionista, que no reconoce ninguna ley internacional y hace cualquier cosa, por inhumana que sea, para lograr lo que quiere". "Reiteramos nuestro apoyo a la resistencia pese a las acciones de la entidad usurpadora", ha añadido. Al Alam asegura además que se han desplazado hasta la Embajada iraní el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Faisal al Mikdad, y diversas autoridades regionales. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha informado además de que el domingo al menos cuatro proyectiles israelíes impactaron sobre un área de investigación científica en Yamraya, Damasco, y causaron un incendio en el lugar. El grupo ha contabilizado 30 ataques israelíes sobre territorio sirio en lo que va de año, 22 aéreos y ocho terrestres, principalmente contra almacenes de munición y armamento, vehículos y sedes oficiales. En estos ataques han muerto 115 combatientes y 47 han resultado heridos, según el balance de la ONG. Además hay 19 muertos de la milicia libanesa Hezbolá, 13 de la Guardia Revolucionaria iraní, 12 iraquíes, 23 de milicias proiraníes y nacionalidad siria, 10 de milicias proiraníes y nacionalidad no siria 38 miembros de las fuerzas de seguridad sirias. Además, hay diez civiles fallecidos.