Milei reprocha a los periodistas "democráticos" que no condenen las amenazas en su contra

El presidente argentino, Javier Milei, ha criticado este domingo a los periodistas que lo tachan de antidemocrático pero no condenan amenazas contra su vida de grupos de la oposición. "Los democráticos que todo el tiempo me tildaban de antidemocrático... A ver dónde están condenando esos periodistas que se sumaban a esa ola de violencia contra mi persona... casi que no dudo que después de tirar la piedra esconderán la mano...", ha publicado Milei en X, antes Twitter. El mensaje acompaña a un retuiteo de una cuenta de un economista identificado como Diego Macana y llamada Escuela Austriaca de Economía con dos fotografías en las que se pueden ver carteles pegados en un muro, uno de ellos con la silueta del dictador fascista italiano Benito Mussolini tras ser colgado con la cara de Milei sobrepuesta y otra del rostro de Milei con un disparo en la frente. El mensaje original de Macana denuncia "mensajes de este tipo, donde aparece Milei muerto o con mensajes de tipo: vamos a matar liberales, no descansaremos hasta ver a Milei muerto, etcétera". "Si bien tomo este tipo de cosas de quien viene, o sea de unos imbéciles, a veces toca tener cierto reparo", apunta.