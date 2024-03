Los talibán confirman que mantienen al menos a dos estadounidenses detenidos en Afganistán

El movimiento fundamentalista talibán ha confirmado este domingo que mantiene detenidos al menos a dos ciudadanos estadounidenses y a un número indeterminado de ciudadanos de otras nacionalidades, en la confirmación de una información previa proporcionada por responsables de la Administración norteamericana a la cadena NBC. Según estas fuentes estadounidenses, uno de ellos es Ryan Corbett, quien se encuentra encarcelado desde agosto de 2022 en Kabul dentro de la prisión de la Dirección General de Inteligencia talibán por "motivos no especificados". Corbett, informó la CNN el pasado jueves, pudo hablar con su familia a principios de esta semana. No se conoce la identidad del otro detenido. El viceministro de Información afgano, Zabiulá Muyahid, ha confirmado que los talibán tienen en sus manos "a dos estadounidenses", según ha hecho saber a la cadena Tolo News, sin dar muchos detalles sobre sus detenciones. "Las razones de su visita no estaban muy claras pero, sean las que sean, quien venga a Afganistán está obligado a seguir sus leyes. Quien obtenga un visado tiene que seguir nuestras normas", ha manifestado Muyahid.