La oposición india vuelve a unir fuerzas para denunciar la detención del ministro principal de Delhi

La fragmentada oposición política en India ha vuelto a unirse por un día en un evento de protesta contra la detención hace diez días del ministro principal de Delhi, Arvind Kejriwal, acérrimo crítico del primer ministro del país, Narendra Modi, por una presunta trama de sobornos sobre la concesión de licencias de bebidas alcohólicas. La gran explanada de Ramila Maidan, en Delhi, ha sido el escenario elegido este domingo por la coalición INDIA para denunciar lo que entienden como una persecución ordenada por Modi a pocas semanas del comienzo de unas elecciones generales que comenzarán el 16 de abril y en las que el primer ministro parte, de momento, como destacado favorito. Los grandes líderes opositores del país, comenzando por el máximo responsable de la formación del Congreso Nacional Indio, Rahul Gandhi, junto a Uddhav Thackeray, Mehbooba Mufti o Mallikarjun Kharge, han acompañado a la gran protagonista del evento, la mujer de Kejriwal, Sunita, quien procedió a leer una carta escrita por su marido desde la cárcel. "No pido vuestros votos, ni pido que derrotéis a nadie en las elecciones. Solo pido que 1.400 millones de indios trabajen juntos para sacar este país adelante", ha leído Sunita Kejriwal antes de trasladar las exigencias de su marido al Gobierno, entre ellas un suministro estable de electricidad a las zonas rurales, acceso a la escuela, clínicas y ayudas a los agricultores. Gandhi, por su parte, avisó de posible manipulación electoral en las próximas elecciones generales a favor del primer ministro y pronosticó un escenario parecido al de un partido amañado del deporte nacional, el cricket. "Cuando se presiona a los árbitros, se compra a los jugadores y se amenaza a los capitanes con ganar partidos, esto se llama amaño de partidos", ha proclamado Ghandi ante miles de simpatizantes, donde acusó a Modi de "elegir a los árbitros y de arrestar a los jugadores de la oposición". "Esta elección ya no va sólo de votos, sino de salvar el país y la Constitución", añadió, en comentarios recogidos por el 'Times of India'.