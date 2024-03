El Rayo Majadahonda lamenta la "falta de sensibilidad" del árbitro al expulsar a Cheikh Sarr

El Rayo Majadahonda ha mostrado su "más profundo rechazo y condena" a los insultos recibidos por su portero, Cheikh Sarr, durante el partido de Primera RFEF del sábado ante el Sestao River en el Campo de Fútbol Las Llanas y ha lamentado que su guardameta fuese expulsado tras encararse con los aficionados que le insultaron, además de criticar la "falta de sensibilidad" del colegiado. "Desde el Club de Fútbol Rayo Majadahonda queremos expresar nuestro más profundo rechazo y condena ante los actos de racismo experimentados por nuestro portero, Cheikh Sarr, durante el encuentro disputado contra el Sestao River Club en el estadio de Las Llanas. Este tipo de comportamiento va en contra de los valores de respeto, igualdad y deportividad que promovemos", señaló este domingo el club. El encuentro de la jornada 30 del Grupo 1 de Primera RFEF quedó suspendido a unos minutos del final después de que el portero del equipo madrileño denunciara insultos racistas, llegando a encararse con los culpables en la grada; fue expulsado y su equipo abandonó el césped. "Ante los lamentables hechos, donde Cheikh Sarr fue objeto de insultos racistas por parte de algunos asistentes, nuestro equipo tomó la decisión de no continuar con el partido. Esta decisión responde a nuestra firme postura de no tolerar actos de discriminación o racismo de ninguna índole", continuó. Además, el club criticó la "falta de sensibilidad" del árbitro del encuentro. "Expresamos además nuestra profunda preocupación y desacuerdo con la falta de sensibilidad mostrada al expulsar a nuestro jugador del encuentro, sin tener en cuenta las circunstancias bajo las cuales se produjo su reacción", indicó, lamentando que su futbolista haya tenido que pasar por "una situación tan desagradable". "Hacemos un llamamiento a todas las partes involucradas en el mundo del fútbol para trabajar juntos en la erradicación del racismo de nuestro deporte. Es responsabilidad de todos promover un entorno libre de discriminación", añadió. Por otra parte, expresó su "apoyo incondicional" a Cheikh Sarr y a cualquiera que pueda "ser víctima de actos de racismo o discriminación". "No están solos. Como club, tomaremos todas las medidas necesarias para apoyarlos y protegerlos", dijo. "Agradecemos las muestras de apoyo y solidaridad recibidas y reiteramos nuestro compromiso con la lucha contra el racismo y la discriminación en todas sus formas", concluyó.