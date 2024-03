Cierran las urnas en las municipales turcas a la espera de concretar la hora de los primeros resultados

Los colegios electorales de Turquía han cerrado ya sus puertas y ahora queda por esperar que la Comisión Electoral del país concrete la hora que se podrán publicar los primeros resultados de los comicios. La Comisión ha fijado en principio las 21.00, hora local (una hora menos en España) pero se reserva el derecho a retrasar la orden de publicación, como ya ha ocurrido en otros comicios. El presidene del organismo, Ahmet Yener, mantiene de momento la hora prevista pero ha matizado que "se podría tomar otra decisión después de la votación", de acuerdo con la agencia Rudaw. En un mensaje final a la población, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha llamado a la protección de las urnas para impedir cualquier tipo de manipulación. "Ahora es el momento de proteger las urnas y los votos. Hasta que se cuente el último voto y se finalicen los resultados, solicito encarecidamente a todos mis hermanos que no abandonen las urnas de las que son responsables y que protejan la voluntad popular", ha hecho saber en un mensaje publicado en redes sociales. La votación no ha estado exenta de incidentes violentos. Al fallecido de esta mañana durante una trifulca en plenos comicios locales en la provincia de Diyarbakir en el sureste del país -- que además ha dejado once heridos -- hay que sumar otro fallecido en Konacik, en la provincia occidental de Mugla, también por un enfrentamiento entre dos grupos que se saldó con tres heridos, según fuentes policiales a 'Cumhuriyet'. También se tiene constancia de un candidato prokurdo hospitalizado en la provincia de Mardin, en el sureste del país, por los gases pimienta lanzados por la Policía para resolver un enfrentamiento entre seguidores de Erdogan y simpatizantes del candidato, representante del antiguo Partido Democrático del Pueblo, ahora Partido de la Igualdad y la Democracia (DEM). En el centro de las elecciones se encuentra la votación a la Alcaldía de Estambul, que Erdogan intentará recuperar a través de su elegido, el exministro de Urbanismo Murat Kurum, en una carrera ahora mismo en situación de empate técnico en las encuestas, como demostró un reciente sondeo de ASAL que concedía al opositor y actual alcalde, Ekrem Imamoglu (41,9 por ciento) solo un punto porcentual de diferencia frente a su rival (40,8 por ciento). Los comicios locales en Estambul son tan importantes que han desplazado en trascendencia a las elecciones que tendrán lugar a la Alcaldía de la capital del país, Ankara, en manos del también alcalde del CHP Mansur Yavas, por el motivo principal de que los sondeos ahora mismo le conceden una cómoda ventaja frente al candidato de Erdogan, Turgut Altinok. Y, por dar otra explicación, a nivel meramente presupuestario, Estambul representa un gigante urbano, con unas arcas anuales estimadas en 15.000 millones de euros, al que ni siquiera la capital (2.600 millones de euros) puede aspirar.