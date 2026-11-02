02/11/2026 Isabel Preysler reafirma su apoyo a Julio Iglesias ante Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La situación judicial de Julio Iglesias vuelve a situar a su entorno familiar en el foco mediático después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya cambiado de criterio y se haya mostrado a favor de que el juez investigue la querella presentada contra el cantante por dos antiguas empleadas que le acusan de presuntas agresiones sexuales y abusos laborales. En medio de la repercusión de esta decisión, Isabel Preysler y Tamara Falcó han acudido a una reunión familiar en el Club Vega, donde ambas han sido preguntadas por las últimas novedades del caso. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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La situación judicial de Julio Iglesias vuelve a situar a su entorno familiar en el foco mediático después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya cambiado de criterio y se haya mostrado a favor de que el juez investigue la querella presentada contra el cantante por dos antiguas empleadas que le acusan de presuntas agresiones sexuales y abusos laborales. En medio de la repercusión de esta decisión, Isabel Preysler y Tamara Falcó han acudido a una reunión familiar en el Club Vega, donde ambas han sido preguntadas por las últimas novedades del caso.

A su llegada, Isabel Preysler ha evitado responder cuando los periodistas le han preguntado qué le parece que la Fiscalía avale que se investigue a su exmarido. Sin embargo, al ser preguntada directamente si mantiene su apoyo al cantante, la socialité ha respondido afirmativamente: "Sí, sí". Un gesto que se produce después de que el pasado febrero defendiese públicamente a Julio Iglesias en una entrevista con la revista ¡Hola!, en la que aseguró conocerlo muy bien y considerarlo "totalmente incapaz" de cometer los hechos de los que le acusan.

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La madre de Tamara Falcó también ha vuelto a demostrar la buena sintonía que mantiene con Íñigo Onieva. Al abandonar el encuentro, el empresario ha salido a despedirla y la ha acompañado hasta el coche, desde donde le ha lanzado un beso con la mano. Antes de marcharse, Isabel ha recordado que quería decirle algo y ha exclamado: "Ay. Oye". El empresario ha regresado para escucharla y, después de ese breve intercambio, se ha despedido de ella con un agradecimiento: "Muchas gracias, muchas gracias". Para la ocasión, Preysler ha lucido varios anillos dorados en la mano derecha.

Por su parte, Tamara Falcó ha evitado desvelar si ha hablado con su tío sobre las últimas informaciones o si se ha interesado por cómo se encuentra tras el nuevo giro judicial. La marquesa de Griñón tampoco ha querido entrar en detalles sobre su reacción ante la decisión de la Fiscalía, que considera que la Audiencia Nacional puede examinar la querella. Ahora corresponde al juez instructor decidir si abre una investigación formal o archiva el procedimiento. Julio Iglesias ha negado las acusaciones, que por el momento no han sido objeto de una investigación judicial abierta.

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