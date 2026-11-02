Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 02 nov (16.00 GMT)

Guardar

Madrid, 2 nov (EFE).-

Washington.- Más de 51 millones de estadounidenses han votado ya en las elecciones de medio mandato, una cifra que supera los registros de los comicios de 2022, según el rastreador de voto anticipado del Laboratorio de Elecciones de la Universidad de Florida.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Moscú.- La defensora del pueblo de Rusia, Yana Lantrátova, informó hoy sobre un acuerdo para el acceso mensual humanitario a los residentes de la localidad ucraniana de Oleshki, que Rusia controla desde el comienzo de la guerra y donde la semana pasada tuvo lugar la primera misión humanitaria de las partes, mediada por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Créteil (Francia).- El instituto Saint Exupéry de la ciudad de Créteil, donde empezaron las protestas de los estudiantes en septiembre, apareció este lunes bloqueado por un grupo de alumnos decididos a continuar el movimiento tras las vacaciones de otoño, pero también con muchos otros dubitativos sobre qué hacer a partir de ahora y una cierta inquietud por este curso.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

París.- El ministro francés de Educación, Édouard Geffray, aseguró este lunes que los bloqueos de centros escolares son "residuales" y afectan a "unos pocos centros" por el momento, al tiempo que defendió el derecho de los estudiantes a asistir a clase, tras quince días de vacaciones de otoño.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Arrecife (España).- Siete personas han fallecido en una embarcación neumática con 139 inmigrantes a bordo rescatada esta madrugada a unos 150 kilómetros al nordeste de Arrecife (Lanzarote, España), han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.

(Vídeo)(Foto)

El Pinar (España).- Un nuevo cayuco con 19 personas de origen subsahariano en la española isla de El Hierro eleva a 510 los inmigrantes llegados a Canarias desde la noche del sábado en ocho embarcaciones, ha informado Salvamento Marítimo. Además de esta última, otras siete embarcaciones con inmigrantes han alcanzado las costas canarias en las últimas horas, tres de ellas en El Hierro y cuatro en Lanzarote. En una de ellas, han fallecido siete personas que iban en una neumática con 139 inmigrantes y fue rescatada esta madrugada a unos 150 kilómetros al nordeste de Arrecife (Lanzarote).

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Barcelona (España).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha alertado este lunes sobre las "fuerzas externas" que influyen en los "momentos electorales" en Europa, con las próximas elecciones en España, Francia e Italia en el horizonte.

(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- La alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, y el secretario de Estado de Defensa británico, Wes Streeting, coincidieron este lunes en Bruselas en reforzar la cooperación en defensa frente a Rusia, pero pidieron cautela sobre el futuro de la relación a menos de tres semanas de la cumbre UE-Reino Unido.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de Gaza.- Un ataque aéreo israelí mató este lunes a un joven e hirió a tres personas en el área de Tel al-Hawa, en el suroeste de la ciudad de Gaza, cuando el coche en el que viajaban fue atacado, según el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Madrid.- El presidente boliviano, Rodrigo Paz, llegó este lunes a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre en la capital española.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Madrid.- El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, llegó este lunes a Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, que se celebrará los próximos días 4 y 5.

(Vídeo)(Foto)

Jekabpils (Letonia).- Militares canadienses participaron este lunes en la jornada de visitantes distinguidos de los ejercicios tácticos masivos 'Resolute Reforger 2026' en el aeródromo de Jekabpils (Letonia), donde la Brigada Multinacional de la OTAN desplegada en el país demostró su capacidad logística y de reabastecimiento para transportar y coordinar fuerzas a gran distancia de sus bases permanentes.

(Vídeo)(Foto)

Madrid.- La acampada en la Puerta del Sol en Madrid ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

(Vídeo)(Foto)

Moscú.- El líder del Partido Comunista de la Federación de Rusia (CPRF), Guennadi Ziugánov, participó este lunes en Moscú en los preparativos del convoy humanitario número 161 organizado por su formación, destinado a abastecer con alimentos de larga duración, medicinas, ropa de abrigo y vehículos tanto a los militares rusos como a los residentes de las regiones de Kursk, Donetsk y Luhansk.

(Vídeo)(Foto)

Lisboa.- El canciller peruano, Carlos Espá, consideró este lunes en Lisboa una "ingenuidad" que los países pretendan combatir en solitario a las organizaciones criminales transnacionales y defendió la cooperación con Estados Unidos.

(Vídeo)(Foto)

Santiago de Chile.- La economía chilena creció un 0,2 % en septiembre de 2026 comparado con el mismo mes del año pasado, presionada por la caída en la producción minera que llegó al 12,1 %, informó este lunes el Banco Central.

(Vídeo)(Foto)

Tokio.- El director ejecutivo del conglomerado tecnológico japonés GMO, Masatoshi Kumagai, alertó este lunes del avance en el uso malicioso de la inteligencia artificial (IA) en los ciberataques, mientras la empresa anunció recortes salariales para él y otros ejecutivos tras una reciente filtración y robo de datos.

(Vídeo)(Foto)

Dallgow-Döberitz (Alemania).- La línea ferroviaria entre Berlín y Hannover está siendo objeto de importantes obras de renovación que se prolongarán hasta finales de 2027, con desvíos y restricciones en los servicios de larga distancia y dos periodos de cierre total en el tramo oriental.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- Trabajadores del sector del metal y la electricidad participaron este lunes en una concentración convocada por el sindicato IG Metall en la planta de Mercedes-Benz en Marienfelde (Berlín), en el marco de una jornada de huelgas de advertencia tras el fracaso de la segunda ronda de negociaciones colectivas para lograr un aumento salarial en un periodo de doce meses.

(Vídeo)(Foto)

Daca.- Una 690 fábricas textiles de Bangladés cerraron este lunes debido a las protestas del personal del sector, que exige una subida del salario mínimo, mientras trabajadores y Policía volvieron a enfrentarse por segundo día consecutivo en varios de los principales polos industriales del país.

(Vídeo)(Foto)

París.- La astronauta francesa de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sophie Adenot, ofreció este lunes una rueda de prensa en la sede de la ESA en París tras hacer historia al cumplir la misión de ocho meses Crew-12 en la Estación Espacial Internacional (EEI).

(Vídeo)(Foto)

Hull (R.Unido).- El aventurero británico Karl Bushby completó la última etapa de su viaje a pie tras 28 años y llegó a la localidad de en Hull, situada en la parte central de Reino Unido.

(Vídeo)(Foto)

rci/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.