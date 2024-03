Albert Closas comparte su experiencia con el cáncer y recuerda a Silvia Tortosa

El reconocido actor Albert Closas ha compartido sus experiencias personales sobre la lucha contra el cáncer después de la reciente muerte de la actriz Silvia Tortosa, quien también padecía esta enfermedad. El actor, quien ha enfrentado el cáncer en primera persona, expresó su pesar por la pérdida de la artista y recordó lo difícil que es combatir esta enfermedad. "El cáncer es muy duro. Unos lo aguantamos, lo peleamos contra él, los otros no lo consiguen superar", comentó Closas sobre la experiencia de enfrentarse a esta enfermedad. Sobre Silvia, el actor la recordó como una excelente persona y elogió su discreción al afrontar su enfermedad según sus deseos. "Era una excelente persona y además se ha ido de una forma muy discreta y sin molestar como ella quería", agregó al referirse a la forma en que Tortosa manejó su enfermedad. El actor también compartió detalles sobre sus propias revisiones médicas y su lucha contra el cáncer. "La vi la última vez aquí en Madrid, en unos eventos, y ya empezaba a estar malita. Y bueno, ya se fue y ya se recluyó en casa, que es lo normal, ¿eh?", mencionó. También destacó la importancia de la detección temprana y el cuidado médico continuo para mantener una buena salud: "Lo que pasa es que, bueno, yo he tenido más suerte, he conseguido detenerlo a tiempo, pero bueno, esa espada siempre está ahí encima. Pero yo me esquivo, cada vez que baja yo me esquivo, me muevo". Además de su experiencia personal, Albert Closas también defendió la tauromaquia como parte de la cultura y el arte en España: "Yo creo que los toros es cultura para muchas cosas, no solo por lo que ocurre en la plaza, sino además todo lo que ocurre detrás de la plaza y en el campo. El campo es fundamental para España y los toros son parte muy importante del campo".