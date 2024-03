VÍDEO: La Fiscalía de Perú registra la casa de Dina Boluarte en el marco del 'caso Rolex'

La Fiscalía de Perú ha registrado este viernes la casa de la presidenta peruana, Dina Boluarte, en el marco de las diligencias relacionadas con el 'caso Rolex', ha informado el diario 'El Comercio'. El registro se ha llevado a cabo en torno a las 22.55 horas (hora local) de este viernes a manos de personal del Ministerio Público y efectivos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), un día después de que el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, emitiera la orden. La mencionada orden de registro e incautación afecta a un coche marca Honda que figura a nombre de Boluarte, así como a la vivienda en la que la presidenta reside en Lima y cuyas puertas han tenido que ser forzadas por los agentes de la Diviac para llevar a cabo esta diligencia, al no obtener mayor respuesta. Estos hechos se producen después de que el fiscal supremo adjunto de Perú, Hernán Mendoza, denunciara este miércoles que la mandataria no había acudido a las citaciones para explicar la procedencia de los relojes de lujo por los que se le acusa de un delito de posible enriquecimiento ilícito que ahora investiga el Ministerio Público. La presidenta peruana tenía programada una citación el martes por la tarde y el miércoles a primera hora de la mañana, si bien no asistió a ninguna de ellas, teniendo que ser postergadas. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/856801/1/fiscalia-peru-registra-casa-dina-boluarte-marco-caso-rolex TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06