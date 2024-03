La Fiscalía de Perú registra el Palacio de Gobierno y la casa de Dina Boluarte por el 'caso Rolex'

La Fiscalía de Perú ha registrado este viernes la casa de la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el Palacio de Gobierno en el marco de las diligencias relacionadas con el 'caso Rolex', ha informado el diario 'El Comercio'. La operación comenzó con el registro de la vivienda de Boluarte, que comenzó en torno a las 22.55 horas (hora local) de este viernes a manos de personal del Ministerio Público y efectivos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), un día después de que el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, emitiera la orden. La mencionada orden de registro e incautación afecta a un coche marca Honda que figura a nombre de Boluarte, así como a la vivienda en la que la presidenta reside en Lima y cuyas puertas han tenido que ser forzadas por los agentes de la Diviac para llevar a cabo esta diligencia, al no obtener mayor respuesta. Medios peruanos han informado de que tras el registro de más de cuatro horas los agentes se han llevado del domicilio un maletín negro como los que se utilizan habitualmente para transportar ordenadores portátiles. La propia presidenta se ha desplazado hasta el Palacio de Gobierno donde se encuentran también varios ministros de su Gobierno. Poco después de finalizado el operativo en el domicilio de Boluarte se han presentado agentes de la Fiscalía y de la DIVIAC en el propio Palacio de Gobierno para continuar con las diligencias en medio de un amplio despliegue policial con efectivos antidisturbios que bloquean los principales accesos a la sede gubernamental. "Personal de Palacio de Gobierno brindó todas las facilidades para la diligencia solicitada por la Fiscalía de la Nación, la misma que se desarrolló con normalidad y sin ninguna incidencia", ha publicado la Presidencia en X, antes Twitter. REACCIONES El fundador del partido Perú Libre y prófugo Vladimir Cerrón ha publicado en X un mensaje criticando a la presidenta. "Boluarte habrá comprendido que concesionarse a la derecha, pagar a sus medios de comunicación y ser desleal a su partido nunca son buena paga. Admita que la derecha la utilizó para derrocar 'constitucionalmente' a su compañero de camino (Pedro Castillo), pero lo paradójico es que usted está en el mismo camino. Todo apunta a un nuevo golpe blando", ha planteado. Otras voces de la oposición han apuntado también a la necesidad de dimisiones. En cambio, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, ha restado importancia a la operación y cree que se quedará en "solo una anécdota". "Se va a dirigir a la Fiscalía cuando sea convocada. Ha pedido reprogramación y no se le ha concedido. Si juzga pertinente, dará delcaración ante la prensa. Se está haciendo una tormenta donde no debería haberla, no es una crisis, ni creo que sea tan grave", ha apuntado, según 'La República'. Para Adrianzén, esta operación policial "ofende" a la nación y es "desproporcionada". "Esto es insólito y llamativo, el ruido político (que genera) ahuyenta la inversión y eso hace daño a todos", ha argumentado antes de descartar dimisiones. La Presidencia del Consejo de Ministros ha anunciado una rueda de prensa para las 12.00 horas (18.00 en la España peninsular) para dar información sobre los registros. Estos hechos se producen después de que el fiscal supremo adjunto de Perú, Hernán Mendoza, denunciara este miércoles que la mandataria no había acudido a las citaciones para explicar la procedencia de los relojes y joyas de lujo por los que se le acusa de un delito de posible enriquecimiento ilícito que ahora investiga el Ministerio Público. La presidenta peruana tenía programada una citación el martes por la tarde y el miércoles a primera hora de la mañana, si bien no asistió a ninguna de ellas, teniendo que ser postergadas. Un abogado de Boluarte, Joseph Campos, ha asegurado sobre un reloj Rolex de los que posee la mandataria que se trata del "obsequio de un fan". "El reloj es un indicio, ¿qué pasa si eso es un obsequio de un fan enamorado?", ha argumentado, según recoge el diario 'La República'. Esta situación se produce cuatro días antes de la fecha prevista para la presentación del nuevo gobierno que lidera Adrianzén ante el Congreso para solicitar el voto de confianza.