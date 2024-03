Carmen Borrego: los dos temas a los que tendrá que hacer frente cuando llegue a Madrid

"Tras pasar un periodo bajo observación y tratamiento psicológico y médico, no consigue controlar el alto nivel de ansiedad que le provoca su posible regreso al concurso. Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactivo, se aconseja que cese su participación en el programa" comunicaban este jueves desde 'Supervivientes 2024' sobre Carmen Borrego. Una noticia que revolucionaba a los espectadores del programa porque, sin lugar a dudas, la colaboradora de televisión ha sido la principal protagonista de esta edición... sin embargo, por prescripción médica es aconsejable que se vuelva a España. Y su regreso va a ser de lo más complicado. Cuando llegue a Madrid va a tener que hacer frente a la peor de las noticias: la separación de su hijo, José María Almoguera, y Paola Olmedo. Una información que publicaba la revista 'Semana' el pasado miércoles y que ponía el foco de nuevo en las Campos. Pero no solo eso... ya que Carmen tendrá que ver también una portada, la de la revista 'Diez Minutos', que le va a impresionar... nada más y nada menos que su sobrina Alejandra Rubio bañándose con su novio, Carlo Costanzia, en las playas de Málaga en ropa interior. La vuelta de Borrego no va a ser fácil, ya que va a tener que lidiar con una situación que no le es fácil: hablar de su hijo en los platós de televisión y enfrentarse a las imágenes constantes que llegan de su sobrina con Carlo.