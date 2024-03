Zelenski denuncia que Rusia busca el "desastre ecológico" tras sus últimos ataques a centrales hidroeléctricas

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este viernes que Rusia está buscando con sus últimos ataques a lo largo de la noche contra varias centrales hidroeléctricas que se repita un "desastre ecológico" como el de Jersón, en referencia al ataque en junio de 2023 a las instalaciones de Kajovka. "Los terroristas rusos atacaron una vez más el sector energético ucraniano, ha denunciado Zelenski tras reunirse con el primer ministro, Denis Shmigal, y otros miembros de su Gobierno, así como altos funcionarios del Estado y el Ejército, según ha contado en un mensaje en su cuenta de Telegram. "Esta noche, las centrales hidroeléctricas de Kanivska y Dnister han sido objetivos premeditados del enemigo. El país terrorista quiere que se repita el desastre ecológico en la región de Jersón", ha dicho. Zelenski ha alertado de que no solo Ucrania está amenazada por estos ataques, sino también Moldavia. "El agua no se detendrá ante los pilares fronterizos, como tampoco se detendrá la guerra rusa, si no la detenemos juntos y a tiempo en Ucrania", ha remarcado el presidente ucraniano. En ese sentido, ha vuelto a insistir en la necesidad de que sus socios refuercen las defensas aéreas de Ucrania. Se trata de un asunto, ha subrayado, que ha pasado "a primer plano", debido a la intensidad de estos ataques. "Hay que reponer los suministros más rápidamente. Contamos con su rápida reacción", ha confiado. La presa de la central de Nueva Kajovka, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Jersón, fue alcanzada por un misil a comienzos de junio de 2023 provocando una tremenda inundación de cientos de kilómetros cuadrados, así como más de medio centenar de muertos y daños estimados en más de 3.500 millones de euros.