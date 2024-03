Expertos de la ONU piden la liberación "inmediata e incondicional" del periodista Evan Gershkovich

Expertos de Naciones Unidas han condenado este jueves la prolongación de la "arbitraria" detención del periodista Evan Gershkovich y han pedido su liberación inmediata alegando que "las autoridades rusas aún tienen que proporcionar pruebas creíbles que respalden las atroces acusaciones de espionaje contra" él. "Estamos profundamente preocupados porque, incluso después de un año, Evan Gershkovich no ha sido llevado a juicio. Cuando la detención preventiva se prolonga más de un año sin juicio, genera serias preocupaciones sobre la presunción de inocencia y la equidad general del proceso legal", han expresado los expertos en un comunicado. A este respecto, han denunciado que "el arresto de Gershkovich es indicativo de una tendencia preocupante en Rusia, que ha visto un aumento sin precedentes en el número de periodistas, tanto rusos como extranjeros, encarcelados por su trabajo" y han reivindicado que "toda persona arrestada o detenida por cargos penales debe ser llevada sin demora ante un juez y juzgada dentro de un plazo razonable o puesta en libertad". Los relatores han lamentado que la situación de Gershkovich no es un caso aislado, sino que "es emblemática de la represión general contra la libertad de expresión y el periodismo" en Rusia, sobre todo cuando se trata de información relacionada con la invasión de Ucrania. "Desde el 24 de febrero de 2022, el número de periodistas encarcelados en Rusia ha alcanzado un máximo histórico, lo que subraya la intención del Gobierno de controlar la narrativa tanto a nivel nacional como internacional", han ilustrado. De hecho, han señalado, "doce de los 17 periodistas extranjeros detenidos en todo el mundo se encuentran detenidos en Rusia, según informes recientes". En este contexto, los expertos de Naciones Unidas no solo han exigido la liberación "inmediata e incondicional" de todos los "periodistas encarcelados por informar desde Rusia", sino que han instado además a la comunidad internacional "a apoyar a los periodistas independientes que realizan con valentía su trabajo tanto en Rusia como desde el extranjero". Este comunicado llega después de que el Tribunal Municipal de Moscú prorrogara este martes la detención de Evan Gershkovich por otros tres meses, hasta el 30 de junio de 2024, en lo que "encaja con un patrón bien documentado de las autoridades rusas, que utilizan cargos administrativos y penales con motivaciones políticas que permiten múltiples renovaciones de la detención preventiva, dirigidas a disidentes y voces independientes que se oponen a la guerra de Rusia contra Ucrania". Gershkovich, que colaboraba con el 'Wall Street Journal', fue detenido el 29 de marzo de 2023 en la ciudad de Ekaterimburgo y posteriormente acusado de recabar información secreta relativa a las actividades de una empresa militar. El periodista fue detenido tras recabar información sobre el Grupo Wagner, implicado en la ofensiva militar en Ucrania. La detención del periodista tuvo lugar días después de que el citado diario estadounidense publicara un artículo suyo bajo el titular 'La economía de Rusia está empezando a desmoronarse'. Gershkovich se convirtió así en el primer periodista estadounidense detenido en territorio ruso desde el final de la Guerra Fría. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró en febrero en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson la posibilidad de liberar al Gershkovich, siempre y cuando observe "pasos recíprocos" por parte de las autoridades norteamericanas. Washington y Moscú han acordado en el pasado varios canjes de presos.