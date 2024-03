Pepe Mel y la sanción a Melero: "No tenemos libertad de expresión"

El entrenador de la UD Almería, Pepe Mel, fue crítico con la sanción a su jugador Gonzalo Melero, quien se perderá cuatro partidos por sus declaraciones tras el duelo contra el Real Madrid hace dos meses, ya que demuestra que no tienen "libertad de expresión" en su trabajo. Mel, que llegó al banquillo del Almería hace dos semanas, lamentó la posibilidad de, sin tener noticias de la cautelar, perder cuatro partidos a unos de sus mejores jugadores. "Es curioso cuando vemos en el Congreso de los Diputados que se ponen a parir, que nosotros no tengamos esa libertad de expresión", dijo. "Dicho esto, Melero cometió una ingenuidad. Pero es así, no puedo decir nada porque mi trabajo se puede ver perjudicado, por lo tanto, libertad de expresión, cero", añadió en la rueda de prensa previa al duelo contra Osasuna el sábado. Melero recibió esta semana la sanción del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), después de sus críticas al arbitraje del duelo contra el Real Madrid, en las que habló del "robo" al Almería en el Santiago Bernabéu.