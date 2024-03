OpenAI prueba un sitema de monetización en su tienda para compensar a los desarrolladores según el uso de sus GPT

OpenAI ha dado a conocer un cambio en sus políticas de monetización de GPT Store para probar un sistema de ganancias basadas en el uso de los GPT, un formato con el que busca crear un ecosistema en el que los desarrolladores sean recompensados por su creatividad e impacto. Tras un retraso en su lanzamiento, la compañía anunció la disponibilidad de su tienda a principios de este año para que los usuarios de su 'chatbot' compartiesen las variaciones de la versión original, conocidas de su GPT, con otros miembros la comunidad si así lo deseaban. GPT Store, que reúne las versiones más "útiles y populares' de su 'chatbot', ofrece una tabla de clasificación de la que se despliegan categorías como 'redacción', 'investigación' o 'programación', entre otras. La tienda, además, está disponible para los usuarios de las versiones ChatGPT Plus, ChatGPT Enterprise -para empresas con un gran número de empleados- y ChatGPT Team, un plan de suscripción para pequeños equipos de trabajo. La firma ha anunciado ahora que se ha asociado a un grupo de desarrolladores estadounidenses para probar un nuevo formato de monetización, con ganancias basadas en el uso de los GPT, según ha comunicado en su página web. En este también ha comentado que, con esta medida, busca "fomentar un ecosistema virbante donde los creadores sean recompensados por su creatividad e impacto y los usuarios dispongan de una amplia gama de GPT muy útiles". OpenAI ha matizado que busca asociarse con estos desarrolladores para "perfeccionar" su estrategia de monetización de GPT, "reconociendo y recompensando" a aquellos cuyo compromiso haya "enriquecido el sistema". Por el momento, no admite desarrolladores adicionales que quieran formar parte de estas pruebas. No obstante, ha adelantado que espera permitir que más creadores moneticen sus GPT en el futuro.