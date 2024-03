La Justicia brasileña imputa al hijo menor de Bolsonaro por blanqueo de capitales y falsedad documental

El Tribunal del Distrito Federal de Brasil ha imputado a Jair Renan Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, tras una denuncia presentada por la Fiscalía por delitos de lavado de dinero, falsedad documental y uso de documentos falsos. Este tribunal, que ha considerado que la denuncia concurre "los requisitos necesarios para iniciar la acción penal, ha señalado que Bolsonaro, así como las otras cinco personas acusadas, tendrán diez días para presentar por escrito su defensa. El abogado del hijo del exmandatario, Admar Gonzaga, ha afirmado que su cliente "fue víctima de una estafa montada por una persona, que solo más tarde fue conocida por la Policía y los tribunales". No obstante, no ha dado nombres. En este sentido, ha agregado que "todo será esclarecido durante el transcurso del proceso, en el cual la defensa podrá presentar pruebas y fundamentos para el esclarecimiento total del golpe aplicado en su contra", informa el portal de noticias brasileño G1. El mes pasado, la Policía de Brasil acusó a Jair Renan Bolsonaro en una investigación que comenzó en agosto de 2023 y que apunta a "la existencia de una asociación delictiva cuya estrategia para obtener ventajas económicas indebidas pasa por la inserción de un tercero, 'testaferro' o 'capataz', para ocultar al verdadero propietario de las empresas fachada o empresas 'fantasma', utilizadas por el objetivo principal y sus asociados". Las investigaciones indican que este presuntamente falsificó los resultados de su empresa Bolsonaro Jr Eventos e Midia para obtener un préstamos del banco Santander, que no pagó. La entidad bancaria presentó una demanda para cobrar la deuda y obtuvo una decisión favorable: el tribunal le ordenó pagar 360.000 reales (66.000 euros). Su empresa presuntamente falsificó un documento que certificaba que había ganado varios millones de reales en un periodo de un año, lo que constituiría un delito de falsedad documental. Este documento con datos falsos fue presentado al banco para abrir una cuenta y obtener tres préstamos, lo que constituiría el delito de uso de documentos falsos.