Dani Alves llega a la Audiencia Provincial de Barcelona a firmar junto con su abogada

Dani Alves ha acudido este jueves, 28 de marzo, junto con su abogada, Inés Guardiola, a firmar a la Audiencia Provincial tras su puesta en libertad provisional el pasado lunes. Caminando tranquilo, de blanco impoluto salvo por el abrigo de color marrón, y con la cabeza alta, el exfutbolista cumplía así con una de las condiciones impuestas. Recordemos que Alves no podrá salir del país mientras esté en libertad, además tendrá que acreditarlo de manera continua y no podrá acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima. El exfutbolista deberá acudir a la Audiencia Provincial de Barcelona semanalmente -cada viernes- para firmar un documento. Sin embargo, tal y como conocimos hace unos días, esta semana se le esperaba este jueves, ya que mañana, viernes 29 de marzo, es festivo nacional. Tras unos minutos en el interior, Dani ha salido junto con su abogada, uno de los pilares fundamentales durante todo este tiempo, luciendo el rostro serio. Ha tenido que enfrentarse a las preguntas de la prensa, pero como era de esperar, tal y como vimos el pasado lunes cuando salía de prisión, el silencio ha sido el gran protagonista. Parece que por el momento, Alves no pretende romper su silencio.