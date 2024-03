Los adolescentes españoles años son los que menos ciberbullying practican y sufren, según la OMS

Los adolescentes españoles son los que menos ciberbullying practican y a la vez también los que menos reciben, según la encuesta escolar Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2021/22 realizada en 44 países de Europa, Asia central y Canadá. En concreto, este estudio sobre las conductas saludables de los jóvenes escolarizados determina que el 2% de las niñas y el 5% de los niños españoles de 11 años acosaron cibernéticamente al menos uno o dos veces en los últimos dos meses cuando se realizó la encuesta, datos que sitúan a España en el penúltimo lugar por encima de Suiza. La media de todos los países en esta edad se sitúa en un 10% de ciberbullying practicado, un 9% por parte de las niñas frente a un 12% por parte de los niños. Las dos franjas restantes de edad, de 13 y 15 años, sí se posicionan en la cola de los resultados, ya que un 4% de los niños españoles de 13 años afirmaron haber acosado en la red (y los de 15 un 2%) mientras que la cifra de niñas de 13 años fue del 3% (y las de 15 también un 2%). Estos datos contrastan con la media de los 44 países del ciberacoso reconocido por parte de los adolescentes, que fue del 13% a los 13 años y del 12% a los 15 años. Y en cuanto a las preguntas sobre si estos escolares habían sufrido ciberacoso, España se sitúa al final de las tres franjas de edad encuestadas, aunque con un denominador común y es que las niñas afirmaron haber sufrido más ciberacoso. Así, el 8 % de las niñas españolas contestaron que habían sido ciberacosadas al menos una o dos veces en los últimos meses, el 12% de las de 13 años y el 7% de las de 15 años, frente al 7% de los niños de 11 años, el 8% de los de 13 años y el 3% de los de 15 años. La media fue de 16% en las franjas de edad de 11 y 13 años y de 14% en los 15. En general, el 16% de todos los adolescentes informaron que habían sido acosados cibernéticamente al menos una o dos veces en los últimos meses (15% de los niños y 16% de las niñas). Los niveles más altos los comunicaron los niños de Bulgaria, Lituania, Polonia y la República de Moldavia, y los más bajos los de España. UNO DE CADA DIEZ ADMITE HABER SUFRIDO ACOSO Aparte del ciberacoso, la encuesta midió también el acoso tradicional en la escuela, y se concluyó que durante el 2021 y 2022, alrededor de uno de cada 10 (11%) niños y niñas informaron haber sido acosados en la escuela al menos dos o tres veces en los últimos meses. La prevalencia de victimización por acoso osciló entre niños del 2% a los 15 años en Bélgica (Francia) y Francia al 34% a los 11 años en Lituania. Para las niñas, la prevalencia de victimización por acoso osciló entre el 3% a los 15 años en Italia, Portugal y España y el 33% a los 13 años en Lituania. Las niñas y los niños informaron niveles similares de acoso en la mayoría de los países y regiones. En los tres grupos de edad, los niños tenían más probabilidades de reportar haber sido acosados en 17 países y regiones y las niñas en 11, aunque el informe de la OMS destaca que estas diferencias de género "no fueron consistentes" en todos los grupos de edad. Para este informe internacional cada cuatro años se realiza una recogida de datos con el objetivo principal de obtener una visión global de los estilos de vida de los adolescentes y disponer así de herramientas útiles para el debate sobre la promoción de la salud en esta población, según se indica. En este estudio, siguiendo las directrices de la OMS, se entiende por salud el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, por este motivo el cuestionario recoge datos relativos a diferentes ámbitos: relaciones familiares, relaciones con los iguales, contexto escolar, ajuste psicológico, alimentación y dieta, consumo de sustancias y actividad física.