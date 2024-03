Laura Matamoros, al borde del abandono en 'Supervivientes' tras una fuerte bronca con Kiko Jiménez

La idílica convivencia (con tonteo incluido) entre Laura Matamoros y Kiko Jiménez ha saltado por los aires. Del amor al odio hay un paso, y sino que se lo digan a los concursantes de 'Supervivientes', que han protagonizado una monumental bronca tras la que la influencer ha amenazado con abandonar el reality. El problema surgió a raíz del reparto de las tareas en 'Playa Limbo'; el novio de Sofía Suescun echó en cara a la hija de Kiko Matamoros que no está haciendo "nada" para colaborar cuando ella se quejó de que una olla estaba sucia: "pues haberla limpiado tú antes. Yo pesco, cojo leña, hago fuego" le espetaba. Y Laura, indignada, ha estallado y ha acusado a su compañero de "ir por detrás" y de humillarla. Aunque en un principio se pidieron perdón, durante el 'Tierra de nadie' de este martes volvieron a enfrentarse hasta el punto de que la influencer ha cogido su saco, se ha quitado el micrófono en directo y ha lanzado un órdago a la organización del reality. "Se ha acabado mi juego aquí. Me quiero ir ya. Yo ayudo lo que puedo pero no van a hacerme el juego por detrás" ha afirmado muy alterada, amagando con abandonar. ¿Cumplirá su amenaza? Parece que tendremos que esperar hasta la gala del jueves. ÁNGEL CRISTO, EUFÓRICO TRAS SALVARSE DE LA NOMINACIÓN Una intensa noche en la que también hemos conocido al primer nominado salvado por la audiencia que no tendrá que enfrentarse este jueves a la 'ceremonia de expulsión'. La cosa estaba entre Ángel Cristo Jr, Kike Calleja, Arantxa del Sol y Aurah Ruiz. Para sorpresa de todos, ya que hasta ahora la mujer de Jesé había sido la salvada semana tras semana, en esta ocasión el público ha mostrado su apoyo al hijo de Bárbara Rey, eufórico al descubrir que por el momento continúa en Honduras. "¡Gracias, muchas gracias!", ha exclamado Ángel feliz por el cariño de la audiencia. ACERCAMIENTO ENTRE MIRI PÉREZ-CABRERO Y GORKA. ¿ESTAMOS ANTE LA PRIMERA PAREJA DE LA EDICIÓN? Por otra parte, en los Cayos Cochinos se siguen creando alianzas. Y días después de comenzar a convivir con el cambio de grupos, Miri Pérez-Cabrero y Gorka han tenido un acercamiento de lo más comentado. Parece que han conectado y después de una siesta juntos y una conversación en la que el entrenador personal le ha preguntado por qué es tan tímida y le ha confesado que la quiere "descubrir" porque le da "intriga", ambos han hablado ante las cámaras de qué opinan del otro. "Gorka es un niño monísimo. Me gusta su iniciativa y bueno, él me gusta" ha revelado Miri; Gorka, por su parte, ha desvelado que lo que más le gusta de su compañera es que es "una chica con mucha energía y que es un corazón puro". "Nos tenemos que conocer mucho más" ha asegurado.