José María Almoguera y Paola Olmedo... ¡Se separan!

Un nuevo varapalo azota a la familia Campos que parece no encontrar la tranquilidad en los últimos meses. Mientras Carmen Borrego disfruta de la experiencia de 'Supervivientes' en Honduras, en España conocemos la sorprendente noticia de la separación de su hijo, José María Almoguera con su mujer, Paola Olmedo. A punto de cumplir los dos años como marido y mujer y tan solo unos meses después de la llegada de su primer hijo, la pareja habría decidido poner punto y final a su relación según han revelado en 'TardeAr' tras conocer la portada de la próxima edición de la revista Semana. "Viven separados desde hace varias semanas y ha sido él quien se ha marchado a otra casa" confirma Jorge Borrajo. En cuanto a si el motivo de la separación podría haber sido la existencia de terceras personas, Jorge asegura: "José María nos ha confirmado la noticia y asegura que no hay terceras personas". Ante esta pregunta, la colaboradora Silvia Taulés asegura que el hijo de Carmen Borrego ya estaría viviendo con una nueva mujer que podría ser algo más que una amiga. A la espera de que alguno de los protagonistas se pronuncie al respecto, lo que sí es seguro es que Carmen Borrego no tiene constancia de este nuevo sucedo que afecta a su familia y que, sin duda alguna, será un nuevo revés para ella en estos complicados momentos que está viviendo.