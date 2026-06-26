Sheinbaum conversa con el rey Felipe VI sobre "la importancia de los pueblos originarios"

Ciudad de México, 25 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó de "cordial" la reunión que sostuvo este jueves con el rey Felipe VI de España en Palacio Nacional, en la que, dijo, platicaron sobre los "pueblos originarios" y el "fortalecimiento" de la relación entre ambas naciones.

"En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España", apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

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"Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones", añadió.

El encuentro dejó patente el reciente acercamiento entre ambos países tras las tensiones diplomáticas por la solicitud del Gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera una disculpa por la conquista de América.

Si bien el viaje del monarca a México es para asistir al partido del Mundial España-Uruguay en la ciudad de Guadalajara, cumplió una parada en Ciudad de México para entrevistarse con la mandataria mexicana, quien lo recibió a las puertas de Palacio Nacional con un saludo firme y una gran sonrisa, ambos correspondidos por el monarca.

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La cita representó un paso firme en la normalización de las relaciones entre ambos países y abre la puerta a una nueva etapa de cooperación, esto tras las tensiones diplomáticas por la solicitud del Gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera una disculpa por la conquista de América.

Sheinbaum ya había anticipado que hablaría con el rey sobre los pueblos originarios, mientras que la Casa Real había dicho que el viaje estaba enmarcado en "un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales" entre España y México luego de una etapa de enfriamiento.

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El origen de la polémica surgió en 2019 cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) envió una carta al monarca exigiendo una disculpa oficial por los agravios coloniales, una misiva que detonó una posterior pausa en la relación bilateral ante la falta de respuesta de la Corona.

Las tensiones se profundizaron cuando Sheinbaum decidió no invitar a Felipe VI de su toma de posesión, en octubre de 2024, como represalia por dicho desplante diplomático, una medida inédita que provocó que el Gobierno español calificara el gesto como inaceptable y optara por no enviar a ningún representante oficial a la investidura presidencial.

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En los últimos meses las relaciones entre ambos países se fueron estabilizando y fueron sucediendo gestos de acercamiento.

En febrero, Sheinbaum invitó a Felipe VI a asistir al Mundial de fútbol con una carta que destacaba que esta competición era "una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España".

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En marzo, el Felipe VI reconoció en una exposición en Madrid, 'La mujer en el México indígena', que hubo "mucho abuso" en la conquista de América, algo que Sheinbaum valoró como un "gesto de acercamiento" del jefe de Estado español.

Además, la mandataria mexicana viajó en abril a Barcelona para participar en una cumbre de líderes de la izquierda encabezada por el jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez. EFE

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