Fujimori promete echar a andar el Estado peruano, mientras espera su proclamación

Lima, 25 jun (EFE).- La virtual ganadora de la segunda vuelta presidencial de Perú, la candidata derechista Keiko Fujimori, prometió este jueves que hará que el Estado peruano "vuelva a funcionar", tras un quinquenio afectado por continuas crisis políticas, al adelantar algunos de sus planes en el gobierno que asumirá tras la proclamación de los resultados anunciada para el próximo 3 de julio.

Fujimori visitó un centro comunitario en el distrito de Villa María del Triunfo, al sur de Lima, donde se reunió con decenas de sus simpatizantes, a quienes agradeció por su apoyo en las urnas y a quienes prometió devolver la seguridad en las calles y los beneficios para sus hijos en edad escolar.

PUBLICIDAD

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) afirmó que la elección "ya terminó" y que ahora se tiene que fijar en qué hará en los próximos cinco años al frente de la Presidencia de Perú.

La candidata del partido Fuerza Popular agregó que también corresponde "tender puentes" y que los peruanos se vuelvan a abrazar y trabajar juntos.

"Vamos a hacer obras, a construir escuelas, y vamos a trabajar juntos por la paz, el orden y el desarrollo del país", subrayó la virtual mandataria, que evitó referirse a su rival izquierdista Roberto Sánchez, que ha dicho que no reconocerá el triunfo de Fujimori hasta que las autoridades electorales no respondan a su pedido de anular los votos de los peruanos en el extranjero por presuntas irregularidades.

PUBLICIDAD

En esta jornada, la misión de observación electoral en Perú de la Unión Europea (UE) reiteró que no ha hallado indicios de manipulación intencionada en ninguna etapa de la segunda vuelta electoral presidencial, que da como ganadora a Fujimori, e instó a los actores políticos a respetar las decisiones de las autoridades competentes.

A través de un comunicado, los observadores de la UE desplegados en el país andino expresaron que continúan dando seguimiento del cómputo de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú, "el cual se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones legales".

PUBLICIDAD

"La misión de la UE no ha hallado indicios de manipulación intencionada en ninguna etapa del proceso y hace un llamamiento a las partes interesadas para que respeten el resultado del proceso electoral y la voluntad del electorado", señaló la misión.

Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, Roberto Burneo, estimó que en una semana o unos días más ya tendrán la proclamación oficial de los resultados de la elección presidencial en segunda vuelta.

Asimismo, Burneo descartó cualquier "narrativa de fraude" en las elecciones presidenciales celebradas en el país, y recordó que el pleno del JNE ya ha "tomado las decisiones" que rechazan los impugnaciones a actas de sufragio y los pedidos para que se anule la votación de los peruanos en el extranjero.

PUBLICIDAD

A casi tres semanas después de la votación, el cómputo oficial de votos se encuentra en el 99,87 % del total, pues hay un 0,123 % de actas aún pendientes de resolver las observaciones y apelaciones presentadas por el partido de Sánchez.

Hasta ese avance, Fujimori tiene el 50,12 % de votos, frente al 49,87 % de Sánchez, con una ventaja de más de 44.000 sufragios a su favor.EFE