Dani Olmo: "Tenemos que estar orgullosos, hemos hecho un partido para ganar"

El internacional español Dani Olmo aseguró que deben "estar orgullosos" por haber hecho "un partido completo y para ganar" este martes ante Brasil en el Santiago Bernabéu, aunque finalmente acabara en empate (3-3), al mismo tiempo que resaltó el papel de Lamine Yamal como "gran jugador" dentro de un grupo "optimista". "Hemos tenido buenas sensaciones, hemos dominado, tenemos que estar orgullosos, hemos hecho un partido completo y para ganar, pero al final no se ha dado", analizó el '10' de España en la zona mixta del Santiago Bernabéu. El autor del segundo gol de 'La Roja' ensalzó el encuentro completado por el barcelonista Lamine Yamal. "Es muy joven pero está demostrando que es un gran jugador. Un jugador de futuro y de presente, si sigue así nos va a ayudar mucho", destacó, antes de poner también de relieve el tridente con Nico Williams. "Me llevo muy bien con los dos, dentro y fuera del campo, nos aportan mucho", confesó. Por otra parte, Olmo valoró también las situaciones tensas del duelo, con más de una tangana, sobre todo en las zonas técnicas. Pero para el jugador, "un partido contra Brasil nunca va a ser un amistoso". "Los dos equipos hacen lo máximo para ganar", zanjó. El atacante también destacó la "personalidad" de Unai Simón, pese a su error en el primer gol brasileño, y pidió apoyo para Álvaro Morata, pitado desde la grada. "No nos gusta que nuestra gente nos pite en nuestra casa, pero Morata es muy fuerte mentalmente", opinó. "Lo único que puedo decir es que nos apoyen, es un jugador importantísimo para nosotros, es el capitán, tenemos que ir todos a una", agregó. Finalmente, Olmo insistió en "ser optimistas" de cara a la Eurocopa de Alemania 2024. "Ojalá pueda estar en la lista. Queda mucho, daré el máximo. Tenemos un gran grupo, ya hemos demostrado que podemos hacer algo grande", sentenció.