Boston lanza su nueva Smart Capsule de primavera inspirada en la estética dandy

¿Elegante a la par que cómodo y a la última? Aunque parece complicado de lograr, Boston lo ha vuelto a hacer. la firma malagueña de moda masculina lanza su nueva colección Smart Capsule para esta primavera inspirada en los looks estilo resort. Un completo catálogo de prendas que combinan elegancia y comodidad en una muestra con toques de estética dandy en el corte de las piezas y, sobre todo, en el diseño de los complementos. La colección parte de siluetas limpias, tejidos fluidos y colores neutros, ideales para estos meses de primavera en los que el buen tiempo y los planes al aire libre vuelven después del frío invierno. "Los patrones tienden a ser cada vez más relajados y menos estructurados: americanas sin forrar, pantalones con pinzas, joggers, cinturillas elásticas, cordones en diseños limpios y con detalles funcionales", explica Marta Orío, directora creativa de Boston. De entre las más de cuarenta piezas que integran la cápsula -entre prendas y accesorios-, las americanas de lino destacan como las estrellas del catálogo. Así lo afirma Marta Orío, que fija su atención en una de color crudo "ya que nos ayuda a componer looks muy frescos, perfectos para los eventos de día o para un aspecto más casual". Asimismo, la muestra incluye una amplia gama de artículos, como pantalones de pinzas, joggers, camisas y polos de tricot, sin pasar por alto las sudaderas y camisetas estampadas, perfectos para un outfit informal. De esta manera, la nueva Smart Capsule de Boston presenta un conjunto de piezas con las que lograr el look perfecto para los eventos de primavera. "Americana de lino clara, camisa tencel en cualquiera de nuestros colores empolvados y pantalón de pinzas con tejido ultrafino, con mocasines de suela de esparto y pañuelo estampado al cuello o en la americana. Si queremos darle un plus, las corbatas de algodón rústico estampadas", sugiere la directora creativa de la marca. En cuanto a la carta de colores, la firma malagueña vuelve a apostar por los tonos neutros, todo un clásico en su paleta cromática. No faltarán las gamas de marrones y tostados, los tierra, anaranjados y terracotas, que son tendencia esta temporada, junto con los verdes caza, azulados y el amarillo pálido, característicos de los meses de primavera. Por su parte, en los materiales la marca ha querido innovar con el uso del tencel en sus camisas: "un tejido que, aunque cada vez está más presente en la moda masculina, no es fácil de encontrar con el aspecto lavado y el acabado mate por el que apostamos. Si lo pruebas, repites", afirma Marta Orío. También se han empleado fibras frescas como el lino, el popelín y el tricot fino, ideales para los meses de más calor. Finalmente, no se deben dejar de lado los accesorios, piezas imprescindibles de esta Smart Capsule. La amplia gama de corbatas rústicas de algodón estampadas, los pañuelos tipo mosaico y los cinturones étnicos, combinados con el calzado de cuero o esparto le dan un giro especial a cualquier outfit, logrando así esa estética dandy, formal pero relajada, de la que parte la colección.