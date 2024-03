Crónica del España - Bélgica: 1-0

La selección española Sub-21 de fútbol, con un solitario gol de Mateo Joseph en el minuto 88, se ha impuesto este martes a Bélgica en el Power Horse Stadium (1-0) en la fase de clasificación para el Europeo de la categoría, un resultado que mantiene a los de Santi Denia a lo más alto del Grupo B camino de Eslovaquia 2025. En el duelo entre los dos primeros clasificados del grupo, que llegaban a Almería empatados a 14 puntos, fue el delantero del Leeds el que consiguió romper la igualada cuando el partido se encaminaba hacia el 0-0, y con ello España despide la concentración con un triunfo de prestigio. Dispuesta a olvidar el tropiezo en el amistoso ante Eslovaquia (0-2), la 'Rojita' se hizo desde en el comienzo con el control del esférico, buscando con paciencia los espacios frente a un combinado belga que no salió de su campo hasta superado el primer cuarto de hora, cuando empezó a llegar al área de Alejandro Iturbe. Tras un par de disparos de Diego López y Robert Navarro que no inquietaron al meta visitante, Marc Pubill probó los reflejos de Vandevoordt con un disparo desde la izquierda en el minuto 26, y Beñat Turrientes, en el 35, buscó el palo largo en un remate desde la frontal que desbarató también el portero belga. El extremo del Olympique de Lyon Malick Fofana personalizó el peligro del cuadro de Gill Swerts, aunque ninguna de sus llegadas finalizó con éxito en una primera parte que concluyó con los españoles recuperando el dominio. En la reanudación, el barcelonista Fermín probó a Vandevoordt al cazar un rechace tras saque de esquina, el preludio de la primera gran acción de los segundos 45 minutos de los de Santi Denia; en el minuto 65, Diego López adelantó a los suyos, pero el colegiado anuló el tanto al determinar que había fuera de juego posicional de Samu Omorodion. El delantero del Deportivo Alavés estuvo a punto de resarcirse solo unos minutos después en un centro de Fran Pérez que no acabó de cabecear bien, y el propio extremo del Valencia insistió para la 'Rojita' con un potente chut que estuvo a punto de sorprender al portero rival. Ya camino del descuento, España encontró premio a su insistencia tras un robo de Beñat Turrientes; el centrocampista de la Real Sociedad puso un gran balón filtrado para un Javi Guerra que sirvió a Mateo Joseph para que el delantero santanderino se encargase solo de empujarlo y anotar su primer gol con la Sub-21 (min.88). FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 1 - BÉLGICA, 0 (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. ESPAÑA: Iturbe; Pubill, Mosquera, Huijsen, Carreras; Turrientes, Barrios (Javi Guerra, min.83), Fermín (Pablo Torre, min.87); Robert Navarro (Fran Pérez, min.67), Samu Omorodion (Mateo Joseph, min.83) y Diego López (Novoa, min.67). BÉLGICA: Vandevoort; Siquet (Rommens, min.62), Van den Bosch, Spileers, Sardella; Stroeykens, Engels, Cisse Sandra (Delorge, min.62); Fofana (Olaigbe, min.62), Vermant (Sylla, min.83) y Matazo (Steuckers). --GOL: 1-0, min.88: Mateo Joseph. --ÁRBITRO: Nenad Minakovic (SRB). Amonestó a Turrientes (min.86) por parte de España y a Engels (min.54) y a Stroeykens (min.86) por parte de Bélgica. --ESTADIO: Power Horse Stadium.