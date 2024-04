El entrenador de porteros del Arenteiro juega en Riazor y propicia el empate del Arenteiro

A Coruña, 28 abr (EFE).- Un gol del exdeportivista Manuel Romay en el minuto 93, tras un saque de esquina que primero remató el meta Diego Rivas, entrenador de porteros que tuvo que jugar al no disponer el Arenteiro de guardametas, permitió a su equipo levantar un 2-0 al Deportivo, que se queda sin margen de error en su carrera por el ascenso por la asfixiante persecución del filial del Barcelona.

“Vamos a proteger a Diego Rivas, estoy seguro de que hará un partidazo. El fútbol es tan caprichoso que el domingo igual nos da una alegría”, dijo en la previa del choque el técnico del Arenteiro, Javi Rey, que vaticinó casi 48 antes lo que iba a suceder esta noche en Riazor.

Y es que el entrenador de porteros del Arenteiro, al que el club se vio obligado a dar de alta por la negativa del Dépor a rebajar la “cláusula del miedo” a Pablo Brea y las lesiones de Diego García y Manu Figueroa, firmó una gigantesca actuación en el derbi, sosteniendo a los suyos tras el 1-0 y participando en la jugada que culminó Romay en el minuto 93.

Con el 2-1, Diego Rivas volvió a aparecer en el minuto 77 para sacar el segundo gol de David Mella, que se había marchado de Ger Novoa en el uno contra uno. El Dépor estaba con miedo, y el Arenteiro firmó un histórico empate en el último suspiro tras un saque de esquina que tocó Diego Rivas y finiquita el exdeportivista Romay.

“Bendito partido y bendita experiencia. El fútbol es muy caprichoso y tiene estas cosas. El destino me tenía guardado este partido para mí, creo que me lo merecía. He disfrutado mucho durante todo el partido, y rematarlo así ha sido especial”, declaró a los periodistas tras el encuentro Diego Rivas, que volvió a jugar casi un año después de retirarse después de casi un año tras ascender con el Rácing Ferrol a LaLiga Hypermotion.

“Si no pasa nada extraño, el de hoy será mi último partido. Creo que éste ha sido mi último baile y merecía que fuese así”, dijo el entrenador de porteros del Arenteiro, protagonista durante toda la semana del derbi gallego.

“Han sido días complicados para mí y el míster -Javi Rey- siempre me ha mostrado su apoyo. Aunque mi estado de forma no sea el mejor, esto es como andar en bicicleta, no se olvida”, respondió al ser cuestionado por su actuación, ya que sostuvo al Arenteiro cuando iba por detrás en el marcador. EFE

