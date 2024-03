La ministra de Exteriores alemana vuelve a pedir un alto el fuego en Gaza antes de su gira por O.Próximo

La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, ha vuelto a pedir este domingo a Israel y al movimiento islamista Hamás que cedan en las negociaciones de Qatar y alcancen de una vez un alto el fuego humanitario en la Franja de Gaza. "Solo un alto el fuego humanitario inmediato que conduzca a un alto el fuego permanente mantendrá viva la esperanza de paz, tanto para palestinos como para israelíes", ha planteado la ministra antes de mantener nuevas conversaciones este lunes y martes en Egipto, Israel y los territorios palestinos. Es la sexta visita de Baerbock a Israel desde el sangriento ataque terrorista de Hamás y otras milicias palestinas contra el país el 7 de octubre. El dolor por los más de 32.200 palestinos muertos hasta ahora y el sufrimiento de los más de cien rehenes que aún mantiene cautivos Hamás están relacionados entre sí, según Baerbock, "y deber terminar para todos". Baerbock ha agregado también que las negociaciones en Doha deben acabar con éxito y ha vuelto a pedir al Gobierno israelí que "abra de una vez los puntos fronterizos para el paso de mucha más ayuda", ya que los lanzamientos aéreos o los puentes marítimos para el suministro de mercancías no son una solución sostenible. Al mismo tiempo, Baerbock ha subrayado que su país mantiene su"responsabilidad con la seguridad de Israel". La titular de la diplomacia alemana insistió en que Hamás debe deponer las armas y no volver a sembrar el terror entre el pueblo de Israel. "Pero este objetivo no puede alcanzarse solo en el plano militar, y la acción militar tiene sus límites en el derecho internacional humanitario", advirtió Baerbock al Gobierno israelí. El lunes, la ministra quiere reunirse con su homólogo egipcio Samé Sukri en El Cairo. Después tiene previsto volar a Israel. El programa incluye por la tarde una visita a los territorios Palestinos. En la ciudad cisjordana de Ramala, Baerbock prevé reunirse con el presidente palestino, Mahmud Abbas, y el ministro de Exteriores, Riad Malki. Para el martes, la agenda de la ministra incluye una reunión con su homólogo israelí, Israel Katz.