Un muerto y cuatro heridos tras un ataque aéreo ucraniano en Sebastopol

Una persona ha muerto y cuatro más han resultado heridas debido a un ataque aéreo "masivo" contra la ciudad de Sebastopol, en la península de Crimea ocupada por Rusia. El gobernador de Sebastopol, Mijail Razvozhaev, ha informado de este ataque "masivo" repelido por las fuerzas rusas. "Ha sido el más grande de los últimos tiempos", ha asegurado en un mensaje publicado en su canal de Telegram. Razvozhaev ha explicado que "un fragmento de cohete ha caído en una casa en Yaltinskaya", lo que causó la muerte de una persona de 65 años. "En total hoy cuatro personas han resultado heridas por los fragmentos: un adolescente de 18 años con heridas superficiales en el antebrazo, un hombre nacido en 1991 con una herida penetrante de metralla en el antebrazo, un hombre nacido en 1989 con heridas de metralla en el brazo, una mujer nacida en 1957 que tiene una fractura en la pierna", ha enumerado. El gobernador ha asegurado que las autoridades darán todo el apoyo necesario a los familiares de las víctimas y ha explicado que los servicios de rescate siguen trabajando y registrando fragmentos y partes de misiles caídos. Otro proyectil ha caído en una casa particular cerca de la autopista Simferopol sin detonar. La onda expansiva ha roto cristales en edificios residenciales del centro de la ciudad, pero no hubo heridos. "He dado instrucciones al vicegobernador Evgeni Sergeevich Gorlov para que calcule los daños y los repare. Las empresas gestoras con servicios operativos comenzarán las inspecciones puerta a puerta por la mañana", ha resaltado.