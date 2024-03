EEUU presenta al Consejo de Seguridad una resolución para pedir un alto el fuego y la liberación de rehenes

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha anunciado este miércoles que Washington ha presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para pedir un alto el fuego vinculado a la liberación de rehenes después de rechazar en numerosas ocasiones otras resoluciones de este tipo al considerar que "no era el momento adecuado". "Hemos presentado una resolución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pide un alto el fuego inmediato vinculado a la liberación de los rehenes, y esperamos que los países la apoyen. Creo que eso enviaría un mensaje fuerte, una señal fuerte", ha expresado Blinken durante una entrevista con la cadena de televisión saudí Al Hadath. Asimismo, ha reiterado su apoyo a Israel y su derecho a defenderse tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del pasado 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes --de los que aún quedan retenidos más de un centenar--, para que "no vuelva a suceder", aunque también ha recalcado la necesidad de proteger a los civiles palestinos, de los que ya han muerto más de 31.900 desde el inicio de la ofensiva israelí. Respecto a las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita la liberación de rehenes y un alto el fuego temporal, Blinken ha expresado que "está cerca" de cerrarse y que las diferencias entre ambas partes "se están reduciendo". "Cada vez estamos más cerca. Creo que las diferencias se están reduciendo y que es muy posible llegar a un acuerdo. Hemos trabajado muy duro con Qatar, con Egipto y con Israel para poner sobre la mesa una propuesta sólida. Lo hicimos; Hamás no la aceptó. Volvieron con otras peticiones, otras exigencias. Los negociadores están trabajando en ello ahora mismo. Pero creo que es muy factible y muy necesario", ha declarado. Así, ha asegurado que Hamás debería llegar a un acuerdo "si le importara lo más mínimo la gente a la que pretende representar" debido a que el alto el fuego "a aliviaría el tremendo sufrimiento de la gente, traería más ayuda humanitaria y daría la posibilidad de tener algo más duradero". Hamás ha acusado este miércoles al Gobierno de Israel de responder de forma "negativa" al plan de tres etapas presentado para alcanzar un alto el fuego, paso previo indispensable para negociar con las autoridades israelíes, una propuesta que presentó como respuesta a un plan presentado anteriormente por mediadores de Qatar y Egipto --que contaba con el respaldo de Estados Unidos e Israel--.