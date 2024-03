Carmen Morales, encantada con su nueva vecina, ¡su hermana Shaila Dúrcal!

Diez años después de la muerte de su padre, Antonio Morales 'Junior' -su madre, Rocío Dúrcal, falleció en 2006- Shaila Dúrcal ha dado un importante y significativo paso al frente, y ha comprado la casa en la que creció y en la que compartió tantos momentos con su familia. Un chalet con un enorme jardín situado a las afueras de Madrid que ha adquirido tras llegar a un acuerdo económico con sus hermanos Carmen y Antonio Morales, y que ya ha comenzado a reformar para convertirlo en su 'cuartel general' cuando se encuentre en nuestro país. "Aquí tenemos tantos recuerdos... Viví aquí desde que tenía dos meses. Llevo a mi madre siempre. Se me fue cuando yo tenía 26 años, aprendes a vivir con ello pero siempre me hace falta. Me encanta recordarla y a veces abrazo sus vestidos", ha revelado la cantante en la revista 'Lecturas', anunciando que rebautizará la vivienda como 'Casa Dúrcal' en homenaje a su progenitora y que espera pasar más tiempo en España a pesar de que vive a caballo entre México y Estados Unidos. Una decisión con la que continúa con el legado de sus padres y sobre la que se ha pronunciado feliz su hermana Carmen, que este lunes ha reaparecido en la fiesta aniversario de la productora Diagonal. "Shaila está muy ilusionada y yo también muy, muy ilusionada de que cuando esté en España será mi vecina. Viaja muchísimo porque el trabajo lo tiene sobre todo fuera, pero cuando esté por aquí estará al lado mío" nos ha contado con una gran sonrisa. "Mi hermano tiene su casa, yo tengo la mía y a Shailita le faltaba la suya. Además como son esos dos pedazos de artistas tanto ella como su marido pues es nada más entrar por la puerta ya está sonando música, entonces nos apetece un montón recordar eso" ha reconocido, encantada de que al final haya sido su hermana, y no un desconocido, quien se haya quedado con la casa familiar. "Lo más bonito es que la casa está llena de recuerdos de cuando era más pequeñita, y para ella está siendo muy especial y para mí también por supuesto" confiesa. Mientras Shaila está inmersa en la reforma de su nuevo hogar, Carmen prepara un nuevo proyecto teatral para septiembre y, un año y medio después de su separación de Luis Guerra -con el que tiene una maravillosa relación- asegura que está "muy tranquila, disfrutando de la vida y viviendo pausadamente que también es importante". Y, como desvela, no hay nadie que ocupe su corazón: "Ni estable ni no estable, quiero estar tranquila".