Ángel Cristo Jr. a Carmen Borrego en 'Supervivientes': "Aquí has venido a ser un lastre"

Entre los concursantes de la Playa Condena de 'Supervivientes' está claro que hay dos subgrupos muy diferenciados y solo era cuestión de tiempo que surgieran tensiones entre ellos. Es por ello por lo que hoy, durante el Oráculo de Poseidón, han saltado más que chispas entre dos de los concursantes más polémicos de la edición: Carmen Borrego y Ángel Cristo Jr. Sandra Barneda le preguntaba al hijo de Bárbara Rey qué era lo que necesitaba para tener una buena convivencia con el resto de compañeros y él respondía de manera rotunda: "Nada, si es que yo, cuando tomo una decisión, yo soy súper claro. Y con esta gente no me voy a llevar nunca". Rápidamente surgía una nueva discusión con Carmen, a quien le decía "aquí has venido a ser un lastre" de manera acusativa. Entrando a la bronca, se defendía diciendo que "yo soy un lastre bueno para este equipo. Tú eres un lastre malísimo para este equipo, esa es la diferencia". De nuevo, el hijo del conocido artista circense repetía de nuevo que "yo con vosotros no quiero nada" a lo que Kike Calleja respondía claro "Y nosotros contigo tampoco". Era entonces cuando le preguntaban por qué se fue con ellos a dormir el día anterior y Ángel se excusaba diciendo que era por obligación. Miri, sin poder aguantar más, le decía a su compañero que es él quien tira siempre la primera piedra. Durante una discusión entre Miri, Arantxa del Sol y el hermano de Sofía Cristo, Ángel atacaba de nuevo al grupo diciendo: "Sois unas ladillas, la playa ladilla, ¿sabes lo que es una ladilla?, unos pesados, por eso me he afeitado, para que no os agarréis a nada". No contento con eso, también atacaba personalmente a Miri, acusándola de ser el "perejil de todas las salsas" y criticarla por su comportamiento más juvenil. De nuevo en la conexión en directo, Carmen tachaba a Ángel Cristo Jr. De "psicópata" y Sandra Barneda intercedía en la discusión, pidiendo a Carmen borrego no decir "según qué adjetivos" para cuidar el vocabulario y las acusaciones entre compañeros. La presentadora recordaba que el Oráculo de Poseidón pretende que se hagan las paces y se disuelvan las tensiones entre concursantes, pero Carmen alegaba finalmente que: "este grupo no le ha cerrado la puerta nunca a Ángel. Ángel está solo porque quiere estar. El grupo jamás le ha cerrado las puertas a Ángel y aquí están mis compañeros para decirlo".