BHP estaría evaluando mejorar la oferta por Anglo tras ser rechazada

(Bloomberg) -- BHP Group está considerando mejorar su propuesta por Anglo American PLC después de que la oferta inicial de US$39.000 millones fuera rechazada por la minera que cotiza en Londres, según fuentes con conocimiento directo.

La minera australiana está conversando con sus asesores presentar una propuesta revisada a Anglo American en las próximas semanas, afirmaron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado. BHP también está discutiendo las ventajas de un acuerdo con sus principales accionistas y tratando de convencerlos de que respalden la oferta, según las fuentes citadas.

Las deliberaciones de BHP están en curso y no se ha tomado una decisión final sobre el tamaño y la estructura de la nueva propuesta, indicaron las personas.

Un portavoz de BHP declinó hacer comentarios.

Anglo rechazó la semana pasada un acuerdo totalmente en acciones en el que cedería a sus accionistas participaciones de control en empresas sudafricanas de platino y mineral de hierro antes de ser adquirida por BHP. El valor total por acción de la propuesta no vinculante era de aproximadamente £25,08, según informó BHP. El presidente de Anglo, Stuart Chambers, calificó la propuesta de “oportunista” y dijo que no valoraba las perspectivas de la empresa.

La unión con Anglo le daría a BHP aproximadamente el 10% de la oferta mundial de minas de cobre en momentos en que muchos observadores del mercado pronostican una escasez que podría impulsar los precios abruptamente al alza. Si se concreta el acuerdo, marcaría el regreso de BHP a las operaciones a gran escala.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original: BHP to Consider Improved Anglo Proposal After Bid Was Rejected

