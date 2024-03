Petro critica que "millones de personas" prefieren votar a un "corrupto" que a la "izquierda progresista"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado que hay "millones de personas" que prefieren votar a un "corrupto" que a alguien de "izquierda progresista", respondiendo a las críticas de su proposición de cambiar la Constitución. "Esta aparente filosofía es cierta en la mente de millones de personas: prefirieron votar por alguien que sabían corrupto que por alguien que sabían de izquierda progresista. ¿Por qué? Porque durante décadas les han enseñado que es peor ser de izquierda que ser corrupto", ha escrito el mandatario en su cuenta de la red social X, antes Twitter. "Algo peor. Les han enseñado que esta bien que maten al que es de izquierda, al sindicalista o al que tiene ideas diferentes", ha denunciado, a lo que ha añadido que "por eso no hubo protestas cuando asesinaron con funcionarios públicas y armas del Gobierno a los 6.402 jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros. Lo hizo un Gobierno corrupto, pero antiprogresista". En su mensaje ha destacado además que estas personas dicen que "convocar al pueblo a expresarse es irse al infierno" y ha para enfatizar su argumento ha puesto como ejemplo a Suiza, donde "se convoca al pueblo a decidir en los cantones cada mes". "Y no veo que estén en el infierno", ha apostillado. "El constituyente es el pueblo que se convoca a sí mismo a decidir sobre lo que no se ha podido resolver en décadas desde los poderes constituidos. Es por eso que la constitución del 91, hecha por una constituyente, en su primer artículo dice que la fuente de soberanía es el pueblo y por eso la estrofa del himno nacional, que cantamos todos los días, dice que es el pueblo el soberano", ha zanjado.