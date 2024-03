El argentino Ortiz descarta que Monterrey se confíe por dominio de Liga mexicana sobre MLS

Monterrey (México), 13 mar (EFE).- El argentino Fernando Ortiz, entrenador de los Rayados del Monterrey, descartó este miércoles que su equipo vaya a creer que tiene asegurado el boleto a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf por el dominio que los clubes mexicanos han tenido sobre los de la MLS en esta edición del torneo.

“Es la primera vez que me enfrento a un equipo de MLS internacionalmente. No me quiero confiar de lo que ha pasado entre equipos mexicanos y estadounidenses. Debo pensar que mañana Cincinnati irá a buscar el partido, me debo concentrar en asegurar el resultado”, explicó a un día de recibir este jueves al FC Cincinnati en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones.

Los Rayados, líder de la clasificación del campeonato mexicano, tienen ventaja de 0-1 sobre el Cincinnati, al ganar por ese marcador el duelo de ida en Estados Unidos. Un empate o una victoria pondría en la siguiente ronda el equipo en el que milita el español Sergio Canales.

El encuentro será después de que en las otras series de octavos de final del certamen, los equipos mexicanos Pachuca y Tigres se impusieron al Philadelphia Union y al Orlando City, respectivamente, para acceder a los cuartos de final.

El ganador de la Copa de Campeones de este año, además del trofeo, obtendrá un boleto al nuevo Mundial de Clubes, que tendrá un formato expandido con 32 equipos, cuatro de ellos de la Concacaf.

El Monterrey obtuvo su pase al ganar la edición 2021 del máximo torneo de clubes de la Concacaf, por lo que en esta Copa de Campeones solo compite por sumar un título más a sus vitrinas.

“Estoy convencido de que este equipo, a pesar de no pelear por el boleto al mundial, tiene ambición. Saben que el Monterrey juega todos los torneos para ganar y dejar a la institución en lo más alto”, sentenció Ortiz.

El vencedor del duelo Monterrey-Cincinnati retará en los cuartos de final al ganador entre el Inter Miami de Lionel Messi y el Nashville.