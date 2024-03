Figuras de la cultura nipona se despiden de Akira Toriyama, creador de 'Dragon Ball'

Tokio, 8 mar (EFE).- Importantes figuras de la industria de la cultura pop japonesa se volcaron este viernes en redes para dar su última despedida al 'mangaka' (dibujante de manga) Akira Toriyama, autor de 'Dragon Ball', ante el anuncio de su fallecimiento.

Toriyama falleció el pasado 1 de marzo a los 68 años de edad por un hematoma subdural agudo, según anunció su estudio, Bird Studio.

"Empecé a dibujar manga para que el maestro Toriyama me elogiara. Lo era todo para mí", escribió en su perfil de la red social X su discípulo, Toyotaro, quien desde 2015 se encuentra al frente del dibujo de 'Dragon Ball Super', escrito por el fallecido creador.

"Me siento débil y no tengo energía. No quiero comentar cosas como ésta. Pero escribiré algo", arranca en su mensaje el dibujante Masakazu Katsura ('Video Girl Ai','I''s'), que recuerda a Toriyama como "una persona interesante. Lascivo, lindo, venenoso y humilde".

Rememorando vivencias personales, Katsura dijo que sigue pensando en Toriyama "más como un amigo que como en un gran artista de manga" y lamentó no haberlo respondido adecuadamente a su ultimo mensaje. "Es una pena que ya no pueda hacer largas llamadas telefónicas para decir tonterías", señaló el japonés en un sentido mensaje.

"Te he admirado mucho desde que era un niño. También recuerdo el día en que me llamó por mi nombre de pila por primera vez. De camino a casa desde el día en que usaste la palabra 'amigo' para nosotros", comentó el autor de 'One Piece', Eiichiro Oda, que tildó la muerte de Toriyama como "demasiado temprana".

El autor de 'Naruto', Masashi Kishimoto, relató cómo fue crecer leyendo 'Dr. Slump', cómo leer 'Dragon Ball' todas las semanas le hacía olvidar sus malas experiencias o cómo el final del manga le hizo sentir una "enorme sensación de pérdida" y pensar: "¡Yo también quiero crear obras como la tuya!".

"Todavía estoy incrédulo ante la noticia de la muerte de Toriyama, que fue tan repentina", comentó Yuji Horii, creador de la saga de videojuegos 'Dragon Quest', quien trabajaba en la misma revista que Toriyama, Shonen Jump, cuando le pidió que diseñara a los personajes y monstruos para el debut de la icónica franquicia.

"En los 37 años transcurridos desde entonces, (Toriyama) estuvo involucrado en diseños de personajes, de monstruos e innumerables personajes encantadores", señaló Horii, que destacó que desde entonces todos los juegos de la saga se basan en sus diseños y se mostró sin palabras y consternado por la muerte del artista.

A él se unieron otras voces de la industria de los videojuegos, como el creador de Kirby o 'Super Smash Bros.', Masahiro Sakurai, que reconoció la influencia de la acción de la obra de Toriyama en el juego de lucha, o el productor de 'Tekken', Katsuhiro Harada, que deseó al maestro: "Descanse en paz". EFE

