Scholz zanja debate sobre su rechazo a los Taurus para Kiev: soy el canciller y yo decido

Berlín, 4 mar (EFE).- El canciller alemán, Olaf Scholz, intentó hoy zanjar de una vez por todas el debate dentro y fuera del país sobre la necesidad de que Alemania envíe a Ucrania misiles de largo alcance Taurus, al reiterar que no suministrará a Kiev estos potentes cohetes, porque él es el canciller y así lo ha decidido.

"Soy el canciller y por eso esto es así", dijo durante una sesión de preguntas y respuestas en una escuela de formación profesional en Sindelfingen, cerca de Stuttgart (suroeste).

En opinión de Scholz, la disputa política interna sobre los Taurus, que tienen un alcance de 500 kilómetros y que Ucrania ha pedido insistentemente, al igual que algunos socios de la coalición del Gobierno alemán, es un "extraño debate sobre sistemas de armas individuales".

El canciller alemán ha defendido que, en lugar de centrarse en un único sistema armamentístico, como los Taurus, se debería ver qué ha hecho Alemania en su conjunto por Ucrania, al ser el país europeo que más armas ha suministrado a Kiev.

Scholz volvió subrayar que "no puede darse el caso de que entregues un sistema de armas que tiene un alcance muy largo y luego no pienses en cómo se puede controlar ese sistema".

"Y si se quiere tener el control, y eso sólo es posible si participan soldados alemanes, entonces eso está completamente fuera de discusión", enfatizó.

La preocupación de Scholz es que Alemania se convierta en una parte beligerante o al menos Rusia lo vería así si entrega Taurus a Ucrania, que, según dijo el canciller la semana pasada, pueden alcanzar objetivos en Moscú.

El canciller se ve bajo una gran presión e incluso irritó la semana pasada a socios como el Reino Unido y Francia, que han suministrado misiles de largo alcance Storm Shadow y Scalp a Ucrania.

Scholz sostuvo que "lo que los británicos y franceses hacen en materia de control de objetivos y acompañamiento del control de objetivos no se puede hacer en Alemania".

Aunque no dijo a qué se refería exactamente, sugirió que el Reino Unido y Francia apoyan con sus soldados a Ucrania en el manejo de los misiles, ya sea sobre el terreno u de otra manera.

El Gobierno británico lo desmintió, pero en la conversación que mantuvieron altos cargos militares de Alemania y que fue escuchada por los servicios secretos de Rusia, el responsable de la Fuerza Aérea alemana, Ingo Gerhartz, hablaba de que los británicos tendrían "algunas personas in situ" en relación con los Storm Shadow, según la primera televisión pública alemana, ARD.

En el audio filtrado de 38 minutos de duración, los oficiales alemanes revelan además otros detalles que se desconocían hasta ahora, como que se podrían suministrar unos 100 Taurus y cuántos se necesitarían para destruir el puente de Kerch -que une la anexionada península ucraniana de Crimea con la Rusia continental- (entre 10 y 20), según recoge el medio alemán 'Zeit'.

La escucha, sobre la que Scholz dijo el domingo que es un asunto "muy serio" y sobre la que hoy no quiso volver a pronunciarse, no es solo vergonzoso para Alemania, sino que también ha provocado que el canciller haya sido acusado de no decir la verdad cuando asegura que haría falta la participación de soldados alemanes en el manejo de los Taurus.

En la conversación los miliares alemanes éstos llegan a la conclusión de que los ucranianos podrían gestionar los misiles por sí mismos si se les entrena antes lo suficiente en su manejo. EFE

cae/fpa